吳怡農：「愛國志士」是台灣最美　把握機會為台灣發聲

▲吳怡農上午接受媒體聯訪。（圖／記者黃國霖攝）

記者呂晏慈／台北報導

台北市第三選區立委補選倒數72小時，同額競選民進黨主席的副總統賴清德4日晚間為候選人吳怡農站台輔選，大讚吳是「愛國志士」還獲《時代雜誌》（TIMES）肯定，引發關注。對此，吳怡農5日受訪說，台灣社會有這麼多愛國志士，這是台灣社會最美的地方，他也會把握機會為台灣發聲。

吳怡農今天上午前往北松山區車隊掃街前接受媒體聯訪說，非常謝謝賴清德的肯定，賴清德看到的是各個世代都了解台灣現在台灣面臨安全上的挑戰，看到許多人願意付出時間和金錢，讓家園更安全美好，賴看到後盾計畫有上千人，不管是學員教官志工，願意在下班後讓社區更安全，看到台灣社會有這麼多愛國志士，這是台灣社會最美的地方，在選舉操作以外，在民間社會看到更多和諧。

▲賴清德昨晚於松澤宮替吳怡農助講。（資料照／記者林敬旻攝）

此外，吳怡農昨天晚間透過臉書釋出外媒專訪影片，媒體詢問是否代表選前衝刺空戰？吳怡農說，昨天臉書發出外媒採訪的影片，是想讓大家知道，不管是身為非營利組織的負責人，還是未來身為民意代表，絕對會把握為台灣發聲的每個機會，這是所有公眾人物應該做到的，他也會堅持。

吳怡農說明，外國媒體特別在去年2月的烏俄戰爭後，開始關心台灣人是否有決心、意願、能力保護自己的家園，維護台海的和平，相信大家看到的是台灣更完整的樣貌，除了政府方面的努力，公民社會也有許多公民團體的努力，他未來成為民意代表，也會持續用這個方式為台灣發聲。

吳怡農昨天透過臉書分享「讓國際看見台灣的決心與能力」影片，他表示，外國媒體相當驚訝，台灣竟然有像「壯闊台灣聯盟」這樣自主發起的公民團體，自2020年就開辦「後盾計畫」，而且有好幾千位學員參與訓練，用具體行動向國際社會展現台灣人民不但高度重視國家安全，更願意用他們的方式盡一分心力。