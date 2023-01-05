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蔣萬安府會總聯絡人沒下文　民眾黨團爆：府內傳「輕鬆日子來了」

▲▼台北市議會民眾黨團召開記者會，呼籲蔣市府拴緊螺絲。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市議會民眾黨團召開記者會，呼籲蔣市府拴緊螺絲。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安上任近2周，除了體育局長王泓翔1月6日才上任、副市長林奕華與研考會主委俞振華都要等到2月才會就職；不僅如此，台北市議會民眾黨團5日再爆，蔣萬安連府會總聯絡人都沒下文，且取消晨會之後，府內已流出「輕鬆的日子」要來了等言論，呼籲蔣萬安拴緊螺絲。

台北市議會民眾黨團5日召開記者會，黨團總召「學姊」黃瀞瑩表示，他們找到蔣市府另一個懸缺，也就是現在除了2位副總聯絡人之外，還少了總府會聯絡人。

黃瀞瑩指出，總府會聯絡人是維持市府與議會關係的角色，促進府會關係溝通，過去柯市府一共有5位副總聯絡人、1位總聯絡人，不知道蔣萬安是否覺得府會關係不用維持？所以要幫忙協尋蔣市府總府會聯絡人，無論開議或非開議期間都要協調府會關係。

▲▼民眾黨團發現，蔣市府府會聯絡人懸缺，且接獲民眾爆料「公務員爽日子來了」。（圖／台北市議會民眾黨團提供）

▲民眾黨團發現，蔣市府府會總聯絡人懸缺，且接獲民眾爆料「公務員爽日子來了」。（圖／台北市議會民眾黨團提供）

台北市議員林珍羽質疑，衛生局現在還是由副局長陳正誠代理局長，然而4日全台灣確診數達到3萬多例，台北市是否已經準備好了？過往仰賴前台北市長柯文哲的醫學專業，可兵來將擋、水來土掩，倘若疫情再爆發的話，蔣萬安該如何交代？

林珍羽指出，人員懸缺就可以看得出來蔣市府的傲慢，台灣燈會睽違23年回到台北市，本該是林奕華的權責，該怎麼無縫接軌的處理市政，台北市民就該慢慢等待嗎？

台北市議員張志豪提及，自己接獲爆料，過往台北市局處首長上任時會準時7時到辦公室，但自從蔣萬安上任取消晨會後，早上卻不見人影，使對方認為「公務員爽日子來了」，「要調動市政府8萬大軍是需要執行力，如果連市長都開始鬆懈，如同爆料人所說的，熟悉的國民黨又回來了，沒有了固定晨會，這些追蹤事項何時能處理？」

台北市議員陳宥丞說，過去柯市府維持8年的早上7時30分晨會，由市長、副市長及輪值的局長在會議中列管事項，其目的是在會議中跨局處的橫向溝通，但蔣萬安上任後第一周召開的晨會，如同「聊天型會議」，竟然連會議紀錄都沒有，難道是「3+11」國民黨版本嗎？呼籲蔣市府栓緊螺絲，市政沒有蜜月期，台北市民要「標配」版本的台北市府。

▲▼民眾黨團發現，蔣市府府會總聯絡人懸缺，且接獲民眾爆料「公務員爽日子來了」。（圖／台北市議會民眾黨團提供）

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