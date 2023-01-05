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台南消防BoBee守護您　居家用火用電安全繪更好

▲台南市消防局第六大隊，辦理「居家用火用電安全繪更好」消防體驗暨創意宣導畫冊發表活動，喚起民眾防火意識，強化正確消防觀念，落實防火防災教育從小扎根。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第六大隊，辦理「居家用火用電安全繪更好」消防體驗暨創意宣導畫冊發表活動，喚起民眾防火意識，強化正確消防觀念，落實防火防災教育從小扎根。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第六大隊，5日上午9時在消防局第六大隊駐地辦理「居家用火用電安全繪更好」消防體驗暨創意宣導畫冊發表活動，喚起民眾防火意識，強化正確消防觀念，落實防火防災教育從小扎根，南消六大特別設計推出「消防BoBee守護您 婦宣寶寶送安全」宣導畫冊，提供大小朋友寓教於樂的防火宣導。

▲台南市消防局第六大隊，辦理「居家用火用電安全繪更好」消防體驗暨創意宣導畫冊發表活動，喚起民眾防火意識，強化正確消防觀念，落實防火防災教育從小扎根。（圖／記者林悅翻攝，下同）

年關將至時序漸冷、天乾物燥，使用火源機會增加，為防範火災意外事故發生及提醒民眾對火災災害預防之重視，辦理消防體驗活動拉近與民眾關係。本次活動由南消六大隊於大型賣場辦理搶救演練拉開序幕，並由幼兒園小朋友們勁歌熱舞帶來暖場，而活動內容包含居家用火用電安全宣導、消防衣著裝消防射水體驗、心肺復甦術及AED操作教學、消防雲梯車體驗、消防畫冊繪畫等，活動內容多元、活潑、趣味展現，希望民眾藉由本活動體驗，提升災害預防之觀念及火災發生初期之搶救應變能力。

▲台南市消防局第六大隊，辦理「居家用火用電安全繪更好」消防體驗暨創意宣導畫冊發表活動，喚起民眾防火意識，強化正確消防觀念，落實防火防災教育從小扎根。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，時值歲末寒冬之際，用火用電機會增加，為減少災害發生，使市民學習如何自救救人，透過本活動提升市民防火、防災及避難逃生等基本應變能力，以保障市民生命財產安全，建構安全大台南優質的居住環境。

▲台南市消防局第六大隊，辦理「居家用火用電安全繪更好」消防體驗暨創意宣導畫冊發表活動，喚起民眾防火意識，強化正確消防觀念，落實防火防災教育從小扎根。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局局長李明峯指出，每逢119消防節前夕，消防局藉由辦理擴大防火宣導活動，喚起社會大眾對防救災的認識，藉此機會體驗且學習防救災觀念，而精心設計的畫冊，十分難得且富有教育意義，希望畫冊中正確的防災觀念帶回校園及家庭中，落實火災預防到生活中的每個角落。

▲台南市消防局第六大隊，辦理「居家用火用電安全繪更好」消防體驗暨創意宣導畫冊發表活動，喚起民眾防火意識，強化正確消防觀念，落實防火防災教育從小扎根。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第六大隊大隊長邱淵明表示，希望大人小孩透過繪畫的同時，互相交流畫冊中的防災避難觀念，小朋友更透過穿著消防衣體驗消防射水、心肺復甦術及AED教學等活動，經由實際體驗讓小朋友們在畫冊看到的圖片與實際的消防工作互相結合，進而讓小朋友對消防的防災宣導更有熱忱及認識。

▲台南市消防局第六大隊，辦理「居家用火用電安全繪更好」消防體驗暨創意宣導畫冊發表活動，喚起民眾防火意識，強化正確消防觀念，落實防火防災教育從小扎根。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局第六大隊，辦理「居家用火用電安全繪更好」消防體驗暨創意宣導畫冊發表活動，喚起民眾防火意識，強化正確消防觀念，落實防火防災教育從小扎根。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局第六大隊，辦理「居家用火用電安全繪更好」消防體驗暨創意宣導畫冊發表活動，喚起民眾防火意識，強化正確消防觀念，落實防火防災教育從小扎根。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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