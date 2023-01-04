快訊／呼應台南議長選舉涉賄　賴清德首表態：有證據該關就關

▲副總統賴清德今天晚間為吳怡農助講。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

台南市議會正副議長選舉賄選、黑金介入疑雲不斷，台南地檢署3日同步對正副議長邱莉莉、林志展等人發動大搜索，民進黨廉政會啟動調查，最重恐將除名。值此敏感時機，同額競選黨主席的副總統賴清德4日晚間表示，「我敬請檢調單位，只要有問題的人或事，都應該要查、要辦，而且要嚴加查辦，有證據，該關就關。」

台南地檢署昨天展開大規模行動，由專案小組檢察官指揮法務部調查局台南市調查處及高雄市調查處、台南市政府警察局、台南憲兵隊及本署黑金組檢察事務官等共122名人員，兵分26路，搜索邱莉莉、林志展等多名議員住處，國民黨3名跑票市議員住處也都被搜索，涉案人被帶回偵訊，以釐清案情。

對此，賴清德今天晚間為台北市第三選區立委補選候選人吳怡農站台輔選時，主動談及黑金議題，他說，「關於黑金，我是深惡痛絕」，吳怡農也是一樣，在場很多人通通都是如此，所以，「我敬請檢調單位，只要有問題的人或事，都應該要查、要辦，而且要嚴加查辦，有證據，該關就關。」

賴清德強調，希望司法單位一定要扛起責任，不能夠辜負社會的期待，當然要解決黑金的問題，除了靠司法還有很多管道，選一個優秀的人才進入國會也是一個有效的方法。