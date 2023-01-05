傳台南副議長林志展曾允諾支持國民黨李文俊　民進黨否認

▲外傳台南市新副議長林志展（右1）曾允諾台南市正副議長「民國配」一事，民進黨團發言人李宗翰否認有聽聞此事。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

台南地檢署偵辦台南市正副議長賄選案，外傳新科副議長林志展曾充諾支持國民黨籍李文俊選副議長，換取「議長支持邱莉莉」，同時也讓李文俊連任副議長，但投票結果卻由林志展以32票當選副議長，林志展有意請辭副議長後，再轉支持李文俊，民進黨團發言人李宗翰鄭重否認。

在台南市正副議長選舉前，就傳出「民國配」，就是議長支持民進黨籍邱莉莉，副議長由支持爭取連任的國民黨李文俊，但投票結果議長部分由邱莉莉勝選，副議長部分由民進黨總召林志展拿下32票順利當選，事後外傳林志展因有允諾李文俊，自己卻當選，而有意請辭再投1次副議長。事實上國民黨議員當天確有李文俊、張世賢、李鎮國跑票投給民進黨邱莉莉，更加讓「民國配」這個傳聞甚囂塵上。

針對此事，民進黨台南市議會黨團發言人李宗翰議員否認有所謂「民國配」一事，李宗翰強調，民進黨市議員不可能去支持國民黨的正副議長參選人，當天投票結果也證實此事，副議長由林志展當選，黨團也未聽聞說林志展欲請辭副議長，讓副議長再選一次。林志展當選副議長，也只有辭黨團總召而已。

議員李宗翰強調，黨團的立場就是不可能支持國民黨參選人，對於台南地檢署偵辦台南市議會正副議長賄選案，黨團也只能靜待司法調查的結果，也不再回應相關問題。

據了解，檢調專案小組偵辦台南市正副議長賄選案，搜索傳訊台南市議長邱莉莉、副議長林志展，與李文俊、張世賢、李鎮國等三名跑票的國民黨議員及無黨市議員黃麗招等共六名議員。檢方1月4日上午分別裁定議長邱莉莉50萬元交保、林志展20萬交保、黃麗招10萬元交保、李文俊25萬元交保、張世賢10萬元交保、李鎮國15萬元交保，黃怡萍20萬元、李鎮國之妻高梅仙10萬元交保。而民進黨前中執委郭再欽被法院裁定羈押禁見、禁止通信，楊志強聲押則證據不足請回，但檢方表示將提起抗告。