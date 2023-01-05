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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍綠涉案半斤八兩？　王鴻薇再轟黃承國涉黑：民進黨已重度昏迷

記者鄭佩玟／台北報導

台北市第三選區立委補選進入倒數3天的衝刺階段，國民黨候選人王鴻薇今（5）日與黨主席朱立倫一起車隊掃街，事前接受媒體聯訪。對於民進黨市議員王世堅批評藍綠政治人物都涉及違法案件是「半斤八兩」，王鴻薇則認為，民進黨現在是進入「重度昏迷」，絕對不是輕輕「巴兩下」就能醒過來。

▲朱立倫陪同王鴻薇車隊掃街。（圖／記者陳家豪攝）

▲朱立倫陪同王鴻薇車隊掃街。（圖／記者陳家豪攝）

針對黨籍中常委蕭景田涉賄，王鴻薇表示，從黨中央到自己，都支持司法勿枉勿縱辦案。她強調，過去16年從政經驗，自己的認真也可以接受檢驗，相信選民有智慧做出最好選擇。而蕭景田也已在昨天請辭中常委一職。　

此外，台南市正副議長選舉過程中，民進黨也遭檢調偵辦賄選。對於上述情況，王鴻薇表示，自從11月26日大選後，有看到民進黨檢討、反省嗎？她強調，民進黨現在是進入「重度昏迷」，絕對不是輕輕巴兩下就能醒過來，現在他們醒得過來嗎？

另針對副總統賴清德昨批評王鴻薇才剛在議員選舉拿下2萬多票就離開崗位，更何況政府一票補助30元，該怎麼交代？王鴻薇對此指出，其實也有網紅有類似說法，而吳怡農則認為這是在模糊焦點，如今賴清德也說出類似觀點，「請問吳怡農認不認為，這也是在模糊焦點？還是要採取雙標呢？」

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