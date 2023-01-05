今年將採購大批新疫苗　李秉穎估一定打不完：成本效益不高

▲李秉穎認為第四劑疫苗的成本效益不大。（圖／翻攝自新聞放鞭炮）

記者楊晏琳／台北報導

新型變異株不斷出現，因應疫情，政府今年將採購大批疫苗。不過醫師李秉穎表示，次世代疫苗主要是輕症保護效果，對重症保護效果不大，有重症危險因素、老人、出國旅遊等，可能才需要特別加強，直言此批疫苗「一定打不完。」

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組召集人李秉穎今接受節目「新聞放鞭炮」專訪時指出，政府今年會採購大批疫苗，成分可能是用新型變異株製成的疫苗，「但我覺得這裡面一定打不完。」他坦言，針對後續是否應施打新疫苗作為追加劑接種，全世界目前都沒共識，ACIP也不知道。

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他表示，目前就是要「走著瞧」，就像先前定調打兩劑新冠疫苗即可，後來看看不太對，決定打三劑才算是完成基礎接種，再後來有新型變異株，就呼籲打次世代。

至於今年到底應不應該接種次世代疫苗，李秉穎認為，若已感冒化，就不一定要再追加；若是繼續流行、死亡率也高，就還要再追加。全世界若有共識或新規定，台灣就會考慮跟進，不過目前尚未知道何種疫苗政策最好。

「我推估成本效益不高，因大家都有免疫力了。 」李秉穎舉以色列為例，他們曾針對醫護人員第四劑疫苗的保護效果做分析。研究指出，雖然第四劑可減低感染風險，但對重症、死亡沒有效益，因這些打過三劑或四劑的人，都沒有人死亡。

「打三劑後你T細胞反應已經很健全，新變異株出來你也不太怕」，李秉穎表示，第四劑對重症死亡比率的效果很有限，就是減少輕症而已，但有無預防確診輕症，其實似乎也不大重要。