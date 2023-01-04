阿嬤葬禮辦完3天「死者甦醒」！家屬一聽真相崩潰：已經下葬了

▲尹姓婦人的家屬被通知，老人不治身亡，家屬於是將遺體領回、按照村中習俗辦喪事。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

廣西南寧日前發生一起烏龍事故，87歲的尹姓老婦被醫院宣告死亡，遺體由家屬領回，家屬按照村中習俗舉辦喪事、下葬，沒想到3天後才知道「人還活著」，鬧了一場大烏龍，還因此淪為村中的笑柄。

綜合陸媒報導，尹姓婦人的家屬2022年12月28日接到醫院通知，尹婦因病身亡，於是趕到醫院認屍。由於死者的髮型、外表與尹婦十分相似，遺體上手環紀錄的訊息也與尹婦一致，家屬不疑有他，將遺體接回家鄉安葬。

按照家中村落的習俗，遺體需要放置在不透明的木棺裡，也不會有瞻仰遺容的環節，因此處理喪事的3天過程中，並沒有任何過程能讓家屬發現異常。家屬最後也將遺體帶去家族的墳山裡埋葬。

豈料等到所有後事處理完畢，一家人竟然接到醫院通知，原來尹姓婦人「還在人世」，人還在醫院裡面接受治療、喊話也會有反應，真正的死者並非尹婦，而是另一名小14歲的黎姓婦人。而之所以會發生這起烏龍，竟是因為2人都被養老院送到南寧市北標醫院治療。

▼尹婦、黎婦在同一時間被送到北標醫院治療。（圖／翻攝陸媒）



黎姓婦人的兒子孫姓男子表示，他2022年12月26日接獲養老院通知，母親身體不適，但當時他們一家人都確診，無法立刻趕去醫院，於是委託養老院，幫忙將母親送到北標醫院治療。

過了約3天左右，孫男遲遲沒有接獲醫院通知，於是致電了解母親的病況，院方則告知，目前黎婦有發燒的症狀，正在打退燒針，喊話也會有反應。由於聽到母親發燒，孫男感到相當著急，出關後立即買車趕回南寧。

不過，孫男2022年12月30日抵達醫院，看到病床上躺著的患者，卻一眼認出這個人並非自己的母親，無論是年齡、長相都不對，醫師還為此反覆確認4、5次，「我告訴醫院，不用確認、這肯定不是我母親。」

▼尹姓婦人的家屬辦完喪禮，突然被醫院通知「人還活著」。（圖／翻攝陸媒）



後來經過一番追查，才知道是醫院弄錯身分，孫男的母親已經過世，還被葬在別家的祖墳裡。這讓他感到相當崩潰，不曉得該如何向家族交代，母親下葬至今也還沒滿頭七，還不能移墳，且移墳還牽扯到許多風俗問題，過程會十分麻煩。

目前院方還沒有給出回應，孫男為此相當不滿，於是透過媒體喊話，希望院方能給一個交代。對此，院方則回應媒體，不會再對此事發表回應。