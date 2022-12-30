兒童染疫後熱痙攣易被忽略　醫：嚴重恐喪失意識釀危險

▲醫師提醒小兒即使稍微發燒，都有可能發生熱性痙攣，不只有確診後才會發生。（圖／竹山秀傳醫院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

第三波Omicron新冠肺炎疫情來勢洶洶，確診過的民眾仍有重複感染的風險，醫師指出，兒童染疫後可能出現類感冒的上呼吸道症狀、發燒，許多家長都會加以留意，但卻可能忽略「熱性痙攣」的發生，提醒家中兒童不是只有高燒不退才需要就醫，若出現熱痙攣的現象，也務必儘快就診。

竹山秀傳醫院小兒科主任高萬清表示，熱性痙攣是一種因體溫突然升高而引起痙攣的現象，因為兒童腦部組織發展尚未成熟，若身體有發炎現象，就容易引起腦部組織產生放電反應而產生痙攣，且不只因感染新冠病毒才會發生。

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高萬清說，熱性痙攣常發生在6個月至5歲的兒童身上，尤其以9至18個月為好發年紀，盛行率約為1%至2%，通常會在發燒後2到6小時內發作，並出現全身呈僵硬強直或陣攣性抽搐的狀態，也可能突然雙眼向上凝視且目光呆滞、嘴角抽動、甚至喪失意識；而熱性痙攣是短暫現象，可能持續1至3分鐘，但忽然發生有可能會讓小朋友吃東西時噎到、高處攀爬時不慎跌落。

高萬清提醒，如果家族中其他小孩有類似情形，家長更要提高警覺，一旦兒童有發燒，每天最好隔4小時觀察記錄體溫變化、呼吸頻率，並留心意識和食慾，並加強個人衛生習慣、頻繁清潔消毒；如果全身溫熱且大量流汗，可更換乾淨衣物、維持身體乾爽，並適時補充水分。