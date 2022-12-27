南消五大隊歸仁防災學習　紅瓦厝學童作伙來

▲台南市消防局第五大隊歸仁分隊，上午於歸仁區紅瓦厝國小辦理防火宣導活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第五大隊歸仁分隊，27日上午於歸仁區紅瓦厝國小辦理防火宣導活動，參與人員為學校四年級新生人數約120人，讓小朋友體驗防災及救災的重要性。

宣導主要目的在於喚起學生災難逃生及預防概念，希望藉由各項防災介紹，強化自身防災意識及保安警覺。活動主要宣導項目分別為：滅火器操作體驗、消防射水體驗、救災裝備介紹、消防常識及有獎徵答、CPR+AED緊急救援等活動，透過遊戲方式互動，擺脫以往的海報宣導活動，在體驗中把消防知識帶回家，深化學童防救災知識。

市長黃偉哲表示，藉由寓教於樂的方式，強化防災意識，加強災害應變推演；事前充分準備、分析危急程度、正確迅速應變，才能平安活著離開，提昇消防知識及技能。將防災知識向下紮根，以期災害發生時，災情降到最低。

消防局長李明峯表示，防災、防火知識從小就做起，除了小朋友回家與家長互動，進而影響全家防災知識外，透過實際操作，將知識化為身體記憶，萬一發生災害，身體自然會有反射的作為與判斷，透過活動分享住警器成功案例，讓學童能夠知道及時預警防災的重要性，讓更多人了解住警器的作用及推廣。