新竹湖口鄉這地區今晚「送肉粽」　路線+迴避時間曝光！

▲新竹縣湖口地區今晚有送煞法事。（示意圖／記者陳以昇攝）

記者陳凱力／新竹報導

粉專「我愛湖口鄉」昨(22)日深夜貼文，23日晚上8點華國新城要制煞，地點就在德興路646號至德興北路與山葉路，提醒大家晚上8:00不要出門，或是盡量避開。

當地村長証實消息，表示死者昨日已經出殯，今天晚上還有一場法事活動，預計從晚間8點開始，活動預計進行1個小時，提醒民眾今晚8點到9點間盡量避開該路段。

轄區警方則表示未收到交管申請，且從google上規劃該路程僅約3分鐘，因此推測，法事應該是在定點舉行，儀式完成後，驅車沿著預定路線離開，行進期間就與一般車輛無異，不會有其他活動。



送煞又稱「送肉粽」，是台灣彰化沿海地區民間習俗之一，多半是針對上吊者進行，民眾希望藉由送煞來驅邪送煞。

▲▼當地村長証實消息，表示活動預計從晚間8點開始，進行1個小時，提醒民眾盡量避開。（圖／翻攝臉書、google map）

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