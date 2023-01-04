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令呂紹嘉驚嘆的小提琴家黃俊文 重現室內樂盛況

▲圖一、演出音樂家合影(自左到右)NSO黃日昇、NSO賴俊諺、NSO蔡竺君、NSO黃瑞儀、NSO蘇億容、法國號演奏家瑞德凡‧弗拉柯維克（Radovan Vlatković）、中提琴家提摩西‧李道特（Timothy Ridout）、小提琴家黃俊文、鋼琴家尤霍‧波赫約寧（Juho Pohjonen）、NSO簡凱玉、NSO林品任、NSO鄧皓敦、NSO曾智弘、NSO唐鶯綺 。（圖／NSO提供）

▲圖一、演出音樂家合影(自左到右)NSO黃日昇、NSO賴俊諺、NSO蔡竺君、NSO黃瑞儀、NSO蘇億容、法國號演奏家瑞德凡‧弗拉柯維克（Radovan Vlatković）、中提琴家提摩西‧李道特（Timothy Ridout）、小提琴家黃俊文、鋼琴家尤霍‧波赫約寧（Juho Pohjonen）、NSO簡凱玉、NSO林品任、NSO鄧皓敦、NSO曾智弘、NSO唐鶯綺 。（圖／NSO提供）

生活中心／台北報導

國家交響樂團將在1月7日於臺北國家音樂廳舉辦力晶2023藝文饗宴《NSO黃俊文與好朋友們－來自維也納》音樂會，小提琴家黃俊文將攜手中提琴家提摩西‧李道特（Timothy Ridout）、法國號演奏家瑞德凡‧弗拉柯維克（Radovan Vlatković）、鋼琴家尤霍‧波赫約寧（Juho Pohjonen）及NSO音樂家群：鄧皓敦、曾智弘、林品任、蔡竺君、黃瑞儀、黃日昇、唐鶯綺、蘇億容、賴俊諺、簡凱玉及劉宜欣，分別呈現貝多芬：降E大調六重奏，作品81b、布拉姆斯：第三號鋼琴三重奏，作品101，以及舒伯特：F大調八重奏，作品803。

室內樂的樂趣，就在於組合千變萬化，對於演奏者和欣賞者來說，既是挑戰，更是樂趣。

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NSO執行長郭玟岑表示，小提琴家黃俊文在2019年獲前任音樂總監呂紹嘉邀請擔任NSO駐團音樂家，黃俊文的室內樂大獲得觀眾好評，團員亦是佳評如潮。

黃俊文台風活潑卻穩健，他認為，室內樂是音樂形式的最高境界，也是一切的基礎，很多人好奇為何樂團要有大篇幅的室內樂演出，其實，透過室內樂排練和演出的溝通和切磋，團員能彼此學習成長。透過室內樂，才能聽到高竿的獨奏家過招，激盪出燦爛的煙火。許多作曲家透過室內樂，表達了他們最隱密的思緒，也留下了最偉大的作品。「你如果想要真正認識蕭斯塔科維契，要聽他的四重奏；如果你沒有聽過貝多芬的奏鳴曲、四重奏，那你無法認識貝多芬巔峰的創作。同樣的，透過歌曲、四手聯彈、室內樂作品，你也才能體會舒伯特音樂的各種巧思和細節。」

負責統籌策劃本次室內樂音樂節的小提琴家黃俊文，將為大家呈現貝多芬、布拉姆斯和舒伯特的室內樂經典。貝多芬以室內樂創作起家，他曾為法國號留下不少相關作品，早期的降E大調六重奏集結了兩支法國號與絃樂四重奏，除了保有古典樂派的典雅風格，更呈現了法國號柔和、甚至俏皮的趣味。布拉姆斯的第三號鋼琴三重奏編制精簡，但情感濃郁，時而緊扣人心、時而詼諧，甚至帶著令人回味的鄉愁韻味。舒伯特的F大調八重奏以絃樂五重奏搭配單簧管、低音管、法國號，不只樂器組合多元，六個樂章的安排也類似莫札特時代的嬉遊曲，帶著輕鬆、悠閒的沙龍氛圍。

台灣小提琴家黃俊文於2015年獲得艾佛瑞‧費雪事業獎，2017年獲得林肯中心新銳藝術家獎。華盛頓郵報在他甘迺迪中心的獨奏會後更評論他為「具備著完美條件的藝術家，必定將有一番偉大的演奏生涯」。近期除了於瑞士琉森音樂節及美國亞斯本音樂節的獨奏會首演，黃俊文亦於美國維爾音樂節為小提琴家安‧蘇菲‧穆特代打演奏莫札特第四號小提琴協奏曲。黃俊文使用的琴為1742年“維尼奧夫斯基”耶穌‧瓜內里名琴，由史特拉底瓦里協會長期贊助出借。

剛成為台灣女婿的中提琴家提摩西‧李道特，於2019年成為BBC英國廣播公司所舉辦的國際甄選─「新生代藝術家計畫」的獲選者之一，2021年更參與了由林肯中心室內樂協會所舉辦的鮑爾斯計畫 ，同年八月，李道特與首席指揮薩卡里‧奧拉莫，於BBC年度逍遙音樂會中演出華爾頓中提琴協奏曲。提摩西‧李道特曾獲得傑弗里‧泰特爵士獎Borletti-Buitoni Trust獎，李道特已然成為歐洲新生代音樂家的先驅。

出生於克羅埃西亞的法國號獨奏家瑞德凡‧弗拉柯維克說：「我來臺灣與NSO合作多次。我和馬寇爾總監的友誼是在德國青年管絃樂團開始，很高興能再次與NSO合作，先前我已體驗過臺灣的人情味和美食，很開心能再次回來。」瑞德凡‧弗拉柯維克在1983年德國慕尼黑國際音樂大賽獲得首獎後，便以獨奏家之姿躍升國際舞臺參與了許多國際交響樂團演出，也成為了法國知名木管六重奏組合Les Vents Français的成員之一。他於1990年卸下擔任8年的西柏林廣播交響（今德國交響前身）法國號首席職位，決定專注於開拓自己的演奏生涯，近幾年來更多了指揮家的新身份。除此之外，他的專輯也在許多國際音樂獎項中獲獎。2014年弗拉柯維克由英國皇家音樂學院授予榮譽會員的頭銜，此頭銜全世界僅300位音樂家獲得。目前弗拉柯維克任教於薩爾茲堡、蘇黎世及馬德里同時也是英國皇家學院的客座教授。

鋼琴家尤霍‧波赫約寧說：「我跟臺灣的連結其實比大家想像得還要深，這已經是我第三次來臺演出了。我學習了十五年的鋼琴老師是來自臺灣的劉慧瑛老師，她對我在技巧和音樂色彩上要求很嚴格，讓我獲益良多，非常期待這次和NSO的音樂家們攜手合作。」尤霍‧波赫約寧自1989年進入位於赫爾辛基的西貝流士中等學院學習鋼琴，2008年獲得碩士學位，隨後也在各大國際比賽獲獎無數。豐富的演出經歷，已然讓他成為國際上炙手可熱且獨一無二的傑出演奏家。身為一位芬蘭鋼琴家他活躍於歐洲、亞洲及北美，不但與各大交響樂共同演出也在各地舉辦獨奏會及室內樂音樂會。為了發揚他對斯堪地那維亞音樂的熱愛與執著，波赫約寧也錄製了許多以多芬蘭作曲家如薩洛能、薩里亞后及西貝流士的作品為主軸的專輯。近年更受邀參與了洛杉磯愛樂、克利夫蘭管絃、舊金山交響、明尼蘇達管絃及林肯中心室內樂協會的演出。

音樂會資訊：

2023/1/7 Sat. 19:30 國家音樂廳
力晶2023藝文饗宴《NSO黃俊文與好朋友們－來自維也納》
Powerchip 2023 Classic Series - From Vienna
小提琴／黃俊文、林品任、鄧皓敦、曾智弘、蔡竺君
Paul Huang, Richard Lin, Hao-Tun Teng, Chih-Hong Tseng, Chu-Chun Tsai, violin
中提琴／提摩西‧李道特、黃瑞儀
Timothy Ridout, Grace Huang, viola
大提琴／黃日昇、唐鶯綺
Jih-Sheng Huang, Ying-Chi Tang, cello
低音提琴／蘇億容
Yi-Jung Su, double bass
單簧管／賴俊諺
Chun-Yen Lai, clarinet
低音管／簡凱玉
Kai-Yu Jian, bassoon
法國號／瑞德凡‧弗拉柯維克、劉宜欣
Radovan Vlatković, Yi-Hsin Cindy Liu, horn
鋼琴／尤霍‧波赫約寧
Juho Pohjonen, piano
貝多芬：降E大調六重奏，作品81b
Ludwig van Beethoven: Sextet in E-flat major, op. 81b
布拉姆斯：第三號鋼琴三重奏，作品101
Johannes Brahms: Piano Trio No.3, op.101
舒伯特：F大調八重奏，作品803
Franz Schubert: Octet in F Major, D 803

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關鍵字：

呂紹嘉NSO小提琴黃俊文室內樂

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