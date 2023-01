令呂紹嘉驚嘆的小提琴家黃俊文 重現室內樂盛況

▲圖一、演出音樂家合影(自左到右)NSO黃日昇、NSO賴俊諺、NSO蔡竺君、NSO黃瑞儀、NSO蘇億容、法國號演奏家瑞德凡‧弗拉柯維克(Radovan Vlatković)、中提琴家提摩西‧李道特(Timothy Ridout)、小提琴家黃俊文、鋼琴家尤霍‧波赫約寧(Juho Pohjonen)、NSO簡凱玉、NSO林品任、NSO鄧皓敦、NSO曾智弘、NSO唐鶯綺 。(圖/NSO提供)

國家交響樂團將在1月7日於臺北國家音樂廳舉辦力晶2023藝文饗宴《NSO黃俊文與好朋友們-來自維也納》音樂會,小提琴家黃俊文將攜手中提琴家提摩西‧李道特(Timothy Ridout)、法國號演奏家瑞德凡‧弗拉柯維克(Radovan Vlatković)、鋼琴家尤霍‧波赫約寧(Juho Pohjonen)及NSO音樂家群:鄧皓敦、曾智弘、林品任、蔡竺君、黃瑞儀、黃日昇、唐鶯綺、蘇億容、賴俊諺、簡凱玉及劉宜欣,分別呈現貝多芬:降E大調六重奏,作品81b、布拉姆斯:第三號鋼琴三重奏,作品101,以及舒伯特:F大調八重奏,作品803。

室內樂的樂趣,就在於組合千變萬化,對於演奏者和欣賞者來說,既是挑戰,更是樂趣。

NSO執行長郭玟岑表示,小提琴家黃俊文在2019年獲前任音樂總監呂紹嘉邀請擔任NSO駐團音樂家,黃俊文的室內樂大獲得觀眾好評,團員亦是佳評如潮。

黃俊文台風活潑卻穩健,他認為,室內樂是音樂形式的最高境界,也是一切的基礎,很多人好奇為何樂團要有大篇幅的室內樂演出,其實,透過室內樂排練和演出的溝通和切磋,團員能彼此學習成長。透過室內樂,才能聽到高竿的獨奏家過招,激盪出燦爛的煙火。許多作曲家透過室內樂,表達了他們最隱密的思緒,也留下了最偉大的作品。「你如果想要真正認識蕭斯塔科維契,要聽他的四重奏;如果你沒有聽過貝多芬的奏鳴曲、四重奏,那你無法認識貝多芬巔峰的創作。同樣的,透過歌曲、四手聯彈、室內樂作品,你也才能體會舒伯特音樂的各種巧思和細節。」

負責統籌策劃本次室內樂音樂節的小提琴家黃俊文,將為大家呈現貝多芬、布拉姆斯和舒伯特的室內樂經典。貝多芬以室內樂創作起家,他曾為法國號留下不少相關作品,早期的降E大調六重奏集結了兩支法國號與絃樂四重奏,除了保有古典樂派的典雅風格,更呈現了法國號柔和、甚至俏皮的趣味。布拉姆斯的第三號鋼琴三重奏編制精簡,但情感濃郁,時而緊扣人心、時而詼諧,甚至帶著令人回味的鄉愁韻味。舒伯特的F大調八重奏以絃樂五重奏搭配單簧管、低音管、法國號,不只樂器組合多元,六個樂章的安排也類似莫札特時代的嬉遊曲,帶著輕鬆、悠閒的沙龍氛圍。

台灣小提琴家黃俊文於2015年獲得艾佛瑞‧費雪事業獎,2017年獲得林肯中心新銳藝術家獎。華盛頓郵報在他甘迺迪中心的獨奏會後更評論他為「具備著完美條件的藝術家,必定將有一番偉大的演奏生涯」。近期除了於瑞士琉森音樂節及美國亞斯本音樂節的獨奏會首演,黃俊文亦於美國維爾音樂節為小提琴家安‧蘇菲‧穆特代打演奏莫札特第四號小提琴協奏曲。黃俊文使用的琴為1742年“維尼奧夫斯基”耶穌‧瓜內里名琴,由史特拉底瓦里協會長期贊助出借。

剛成為台灣女婿的中提琴家提摩西‧李道特,於2019年成為BBC英國廣播公司所舉辦的國際甄選─「新生代藝術家計畫」的獲選者之一,2021年更參與了由林肯中心室內樂協會所舉辦的鮑爾斯計畫 ,同年八月,李道特與首席指揮薩卡里‧奧拉莫,於BBC年度逍遙音樂會中演出華爾頓中提琴協奏曲。提摩西‧李道特曾獲得傑弗里‧泰特爵士獎Borletti-Buitoni Trust獎,李道特已然成為歐洲新生代音樂家的先驅。

出生於克羅埃西亞的法國號獨奏家瑞德凡‧弗拉柯維克說:「我來臺灣與NSO合作多次。我和馬寇爾總監的友誼是在德國青年管絃樂團開始,很高興能再次與NSO合作,先前我已體驗過臺灣的人情味和美食,很開心能再次回來。」瑞德凡‧弗拉柯維克在1983年德國慕尼黑國際音樂大賽獲得首獎後,便以獨奏家之姿躍升國際舞臺參與了許多國際交響樂團演出,也成為了法國知名木管六重奏組合Les Vents Français的成員之一。他於1990年卸下擔任8年的西柏林廣播交響(今德國交響前身)法國號首席職位,決定專注於開拓自己的演奏生涯,近幾年來更多了指揮家的新身份。除此之外,他的專輯也在許多國際音樂獎項中獲獎。2014年弗拉柯維克由英國皇家音樂學院授予榮譽會員的頭銜,此頭銜全世界僅300位音樂家獲得。目前弗拉柯維克任教於薩爾茲堡、蘇黎世及馬德里同時也是英國皇家學院的客座教授。

鋼琴家尤霍‧波赫約寧說:「我跟臺灣的連結其實比大家想像得還要深,這已經是我第三次來臺演出了。我學習了十五年的鋼琴老師是來自臺灣的劉慧瑛老師,她對我在技巧和音樂色彩上要求很嚴格,讓我獲益良多,非常期待這次和NSO的音樂家們攜手合作。」尤霍‧波赫約寧自1989年進入位於赫爾辛基的西貝流士中等學院學習鋼琴,2008年獲得碩士學位,隨後也在各大國際比賽獲獎無數。豐富的演出經歷,已然讓他成為國際上炙手可熱且獨一無二的傑出演奏家。身為一位芬蘭鋼琴家他活躍於歐洲、亞洲及北美,不但與各大交響樂共同演出也在各地舉辦獨奏會及室內樂音樂會。為了發揚他對斯堪地那維亞音樂的熱愛與執著,波赫約寧也錄製了許多以多芬蘭作曲家如薩洛能、薩里亞后及西貝流士的作品為主軸的專輯。近年更受邀參與了洛杉磯愛樂、克利夫蘭管絃、舊金山交響、明尼蘇達管絃及林肯中心室內樂協會的演出。

音樂會資訊:

2023/1/7 Sat. 19:30 國家音樂廳

力晶2023藝文饗宴《NSO黃俊文與好朋友們-來自維也納》

Powerchip 2023 Classic Series - From Vienna

小提琴/黃俊文、林品任、鄧皓敦、曾智弘、蔡竺君

Paul Huang, Richard Lin, Hao-Tun Teng, Chih-Hong Tseng, Chu-Chun Tsai, violin

中提琴/提摩西‧李道特、黃瑞儀

Timothy Ridout, Grace Huang, viola

大提琴/黃日昇、唐鶯綺

Jih-Sheng Huang, Ying-Chi Tang, cello

低音提琴/蘇億容

Yi-Jung Su, double bass

單簧管/賴俊諺

Chun-Yen Lai, clarinet

低音管/簡凱玉

Kai-Yu Jian, bassoon

法國號/瑞德凡‧弗拉柯維克、劉宜欣

Radovan Vlatković, Yi-Hsin Cindy Liu, horn

鋼琴/尤霍‧波赫約寧

Juho Pohjonen, piano

貝多芬:降E大調六重奏,作品81b

Ludwig van Beethoven: Sextet in E-flat major, op. 81b

布拉姆斯:第三號鋼琴三重奏,作品101

Johannes Brahms: Piano Trio No.3, op.101

舒伯特:F大調八重奏,作品803

Franz Schubert: Octet in F Major, D 803