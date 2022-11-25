古典樂界的阿湯哥 約夏·貝爾小提琴獨奏會

▲約夏·貝爾Joshua Bell（右二）將舉辦小提琴獨奏會，鋼琴家 Peter Dugan將伴奏。（圖／記者巴哈靈感音樂文化協會提供）

生活中心／台北報導

2022年巴哈靈感音樂文化協會推出「大師系列」，邀請國際樂壇高度矚目的美國小提琴家—約夏．貝爾(Joshua Bell)，於11月26日和27日在國家音樂廳和高雄衛武營音樂廳演出。

約夏．貝爾(Joshua Bell)曾與國際主要交響樂團合作，並持續以協奏、獨奏、室內樂演奏、指揮等身分受邀演出，他同時擔任著名的聖馬丁學院室內樂團的音樂總監一職。睽違多年，約夏．貝爾被稱為是「全球 50 大最俊美的人」、「千禧年當紅男子」、「古典樂界的阿湯哥」。

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貝爾說，「我總是被批評動作太多，每次看錄影，我都在想能不能更省力；但是對我來說，如果我抑制這些動作，幾乎就是抑制了我的音樂演出。」貝爾從小就展現運動天份，10 歲獲得全美網球比賽佳績；對貝爾而言，運動和音樂的共通點，就是身體的力度和精神的專注必須融合為一：先想像自己克服挑戰的情景，再 進入心無旁騖的境界。也是因為對於運動的喜愛，使他的演奏具有其他小提琴家沒有的「運動感」。貝爾在疫情前，一年演出高達150 場音樂會，留下上百張各種錄音。他獲獎無數，包括葛萊美獎、水星獎、留聲機獎、回聲音樂獎、費雪獎等；他參與多部電影配樂的演奏，包括1998年奧斯卡最佳配樂獎的《紅色小提琴》、2009年暢銷宗教懸疑小說改編的《天使與魔鬼》，及張藝謀 2012年執導的《金陵十三 釵》，叱吒樂壇超過40年。

講到貝爾的老師，許多人會想到金戈爾德（Josef Gingold）。金戈爾德師承法比學派的小提琴大師易沙意 （Eugène Ysaÿe）；易沙意曾有兩年和比利時小提琴家魏歐當（Henri Vieuxtemps）學習， 而魏歐當師承的小提琴家貝里奧（Charles Auguste de Bériot），則曾和堤比（Jean-François Tiby）習琴，也都是比利時人，與法比學派淵源極深。金戈爾德結識海菲茲（Jascha Heifetz ）與克萊斯勒（Fritz Kreisler）等同輩大師，也曾在NBC交響樂團和傳奇指揮大師托斯卡尼尼（Arturo Toscanini）合作，並擔任克里夫蘭交響樂團的首席。

貝爾說，恩師金戈爾德是上天給他最好的禮物。「父親熱愛小提琴、在家裡放了一把；我家裡有一架鋼琴、每個人都會彈，但我沒興趣，就是喜歡小提琴，」貝爾回憶。貝爾也和大多數的美國男孩一樣，熱愛運動與電玩，而貝爾的父母把他送去公立小學；他們原以為伯明頓是文化沙漠，沒想到印第安納大學擁有世界上規模最大的音樂學院，聘任世界上頂尖的音樂教育家，其中就包括住在同一條街尾的金戈爾德。「我6歲的時候，當時的老師認識金戈爾德，那時就曾經拉琴給他聽；12 歲參加大師葛拉米安（Ivan Galamian）在紐約草山音樂學院的夏季音樂營，再次碰到金戈爾德，接受他的指導。他讓我大受啟發，害羞的我請父母央求他，說我想要跟他學琴，從此他變成我像是祖父般的老師。」小學還沒畢業的貝爾，12歲就跟著70歲的大學教授習琴。每週五，當大學學生上完課，就會輪到貝爾，有時一上就是兩、三小時。貝爾在金戈爾德的指導下，承襲了上一代大師的音樂和風範；而這個害羞的小男孩，也透過小提琴逐漸找到自信。「他總是鼓勵我冒險；我只要嘗試新的事物，他就會微笑。他不像其他老師，會要求學生完全複製、照本宣科，而是讓我自己去找指法、弓法。偏差的時候他會提出質疑，但也會告訴我他欣賞的地方。他讓我有自由和自信，在舞台上冒險、嘗試新的演奏。」原來，金戈爾德不只教授音樂、拓展貝爾在演奏上的寬度與深度，更啟發了他的音樂生命和動力。

貝爾接下來的發展，就像電影情節一般傳奇。1981年，14歲的貝爾贏得了「《17》雜誌與通用汽車全國大賽」，獲得被指揮大師慕提（Ricardo Muti）甄選的機會，同年和費城管弦樂團首次登台。「我從來就沒有用職涯的角度來思考我的小提琴之路。金戈爾德鼓勵我無論場合大小到處演出，讓我獲得很多寶貴的經驗，後來就一步步邁向職業小提琴家的路；演奏成為我生活的方式，並不是一夕之間發生的。」比賽的獎金和演出的酬勞，讓貝爾16歲就存到錢買了跑車，也讓他在19歲就有機會擁有自己的名琴—製琴大師史特拉底瓦里在1718年製造、外型像吉他的「沙諾．沙爾東」（Chanot- Chardon）小提琴。24歲開始，貝爾開始演奏借來的另一把史特拉底瓦里小提琴—1732年的「湯姆．泰勒」(Tom Taylor)，據稱曾被偉大的小提琴家姚阿幸（Joseph Joachim）從火場裡救出。借用幾年之後，貝爾相當喜愛，因此說服物主出售，成為他購入的第二把史特拉底瓦里小提琴。29歲，貝爾碰到阿瑪迪斯四重奏（Amadeus Quartet），有幸拉到 1713年，史特拉底瓦里在技術純熟的黃金時期所製造的「修伯曼」（Hubermann），又名「吉普森」（Gibson）小提琴。貝爾對這把曾經兩度失竊、 一度埋名50年的小提琴驚豔不已。「它打開了另一個表達的世界，我也發現我可以用不同的方法、不同的弦，演奏出以前的琴發不出來的聲音」。而貝爾曾經擁有三把不同的名琴，各自獨特、曲折的故事，好似電影《紅色小提琴》的縮影；而電影獲得奧斯卡的最佳配樂，正是由貝爾以「湯姆．泰勒」小提琴演奏，讓電影和音樂都多了一分神秘感。

「我的琴比我在紐約的房子還貴，我的弓比我在印第安納的房子還貴」，貝爾這樣說。可以想像，貝爾在疫情前，一年有250天不在家，而價格相當於紐約曼哈頓百坪豪宅的小提琴、配上19世紀初法國製弓師圖爾特（François Tourte）的琴弓，帶給他如同家般的溫暖。而為了探索音樂的價値與意義，他帶著價格高昂的樂器和價値深遠的音樂，走下舞台、接近一般人生活的節 奏，為自己和全世界上了一課。2007年，他接受《華盛頓郵報》記者萬恩格騰（Gene Weingarten）邀約，進行了膾炙人口的實驗：他穿著牛仔褲、長袖無領衫、戴著帽子，選了一月冬天週五的早上，在華盛頓特區繁忙的地鐵站口，演奏巴哈的《夏康舞曲》和舒伯特的《聖母頌》。古典音樂的巓峰之作，在忙碌的角落發聲43分鐘；雖然有1,097人路過，卻只有7個人駐足超過1分鐘。其中27人總共給了他美金32元17分，直到最後一位女士認出貝爾，給了他 20 元美金。在此兩天前，貝爾在波士頓音樂廳的演出，所有門票售罄；而坐在音樂廳中聆聽他演奏同樣的樂曲，得花上200元美金。這篇《早餐前的珍珠》（Pearls Before Breakfast），獲得當年的「普立茲新聞獎」；在報導刊登7年之後，2014年貝爾重回同一個地鐵站，帶著一群年輕的音樂家，在觀眾如雷的掌聲中演奏巴哈和孟德爾頌的作品。 貝爾認為，第一次車站的實驗環境嘈雜、人們很難在繁忙的腳步中聽出巴哈的美好，因此 2014 年舊地帶來相對正式的快閃表演，也為自己的琴藝平反。

在這場地鐵實驗當中，有不少孩子被貝爾的音樂吸引，卻也被趕時間的家長催促拉走。而這段故事，在2013年被童書作者史汀森（Kathy Stinson）和插畫家佩特里契奇（Dušan Petrii）製作成繪本《演奏小提琴的人》（The Man with the Violin），由貝爾親自寫結語，提醒我們留意身邊的美好事物。「我很喜歡小孩，我自己就有三個。或許因為我喜歡在音樂會後和孩子們見面，所以很多家長會帶孩子來聽我的音樂會；我都會走到大廳和許多已經展露頭角的孩子見面。能夠聽到孩子說受到我的啟發開始學小提琴，或是我激勵他們練習，沒有什麼比這個更讓我快樂了。」2017年，貝爾再次和同樣的作者和插畫家合作，出版《小提琴之舞》（Dance of the Violin），講述他12歲時不顧老師反對，自信滿滿的參加斯圖爾伯格國際弦樂大賽（Stulberg International String Competition）。他在演奏拉羅《西班牙交響曲》開頭時失誤，鼓起勇氣對著觀眾和評審要求重新來過，因此獲得了第二次機會，最後拿到第三名。「我小時候如果失誤，就算別人聽不出來，我都會不自在；後來參加比賽，有時候也會輸，我就學會要放手，不糾結於挫折。我依然是完美主義者，不喜歡不好的表現，就算觀眾猛力鼓掌，我也不見得會高興；我對自己很嚴格，但也是因為這樣也才有動力回到練習室、努力做得更好。」

貝爾也親自投身教育，帶領新一代的音樂家成長。他曾經重回孕育他的印第安納大學音樂學院任教，並且長期投入計畫，協助弱勢的孩童有機會接觸、學習古典音樂。2014年，他和美國靑年藝術基金會合作，親自帶領9位得獎的靑年音樂家排練，在倫敦和紐約演出，過程被《HBO》拍成紀錄片《約夏．貝爾：靑年藝術家的大師班》（Joshua Bell: A YoungArts Masterclass）。2019年，他在德國德勒斯登獲得格拉蘇蒂原創音樂節 （Glashütte Original Music Festival）頒獎，表彰他對藝術教育的貢獻。去年8月，他還和小提琴教學的應用程式Trala合作，開設獨家線上課程，目前已累積超過50萬用戶。



貝爾身兼著名的聖馬丁學院室內樂團（The Academy of St Martin in the Fields）的音樂總監，也和世界頂尖的樂團和音樂家，在世界最知名的場館演出。同時，他也跨足流行、錄製電影配樂，更和鄉村樂手演出爵士，把即興的爆發力重新帶回古典音樂。他改編古典名曲的專輯《小提琴的愛情》（Romance of the Violin）曾穩居美國《告示牌》古典音樂排行榜長達兩年之久，創下樂壇紀錄；而融合古典、世界、爵士和美國傳統音樂的專輯《非常民歌》（Short Trip Home），也展現他意欲打破疆界的多元風格。「我什麼都願意嘗試，這讓我有機會碰到有趣的人和事物。我對待人生也是如此：你如果拒絕，就永遠不知 道會發生什麼事情；而我很享受這樣的機會，相當奢侈。」疫情期間，貝爾和歌劇女高音妻子瑪汀內茲（Larisa Martinez）以及幾位音樂家合作，在家演奏心愛的作品片段，推出現場錄音的專輯《在家的音樂時光》（At Home With Music），嘗試展現自己自在面對音樂、演奏音樂的一面。 但對貝爾來說，現場觀眾仍然是他人生不可或缺的陪伴；疫情後，他也再次回到舞台，用音樂和聽眾現場見面。「音樂在這個世界上扮演非常重要的角色；對我個人來說，音樂讓我感到自己活著，而我也無法想像生命沒 有音樂、沒有和聽眾的交流，會是什麼樣子。來自觀眾的回應，對我來說非常特別；可以以音樂家的身份生活，讓我覺得自己是世界上最幸運的人。」

音樂會資訊—約夏·貝爾小提琴獨奏會

2022/11/26 (六) 19:30 臺北國家音樂廳

2022/11/27 (日) 19:30 高雄衛武營音樂廳

演出曲目：

Schubert: Violin Sonata No.1 in D Major, D.384

舒伯特：D大調第一號小提琴奏鳴曲，作品三百八十四

Beethoven: Violin Sonata No.7 in C Minor, Op.30

貝多芬：C小調第七號小提琴奏鳴曲，作品三十

Bloch: ‘Nigun’ from “Baal Shem”, B.47

布洛赫：〈曲調〉選自《巴爾興組曲》，作品四十七

Ravel: Violin Sonata No. 2 in G Major M.77

拉威爾：G大調第二號小提琴奏鳴曲，作品七十七