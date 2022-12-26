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小提琴家林昭亮、胡乃元同台演出 林品任頭髮成焦點

▲小提琴家林昭亮 胡乃元將同台灣演出 。（圖／NSO提供）

▲小提琴家林昭亮 胡乃元將同台演出 。（圖／NSO提供）

生活中心／台北報導

台灣揚名海外的兩位重量級小提琴家林昭亮、胡乃元，在辜公亮文教基金會邀請下，將於12月30日（五）及31日（六）在國家音樂廳，攜手NSO《歲末音樂會》共同演出。林昭亮和胡乃元從小被視為天才小提琴家，師事李淑德，在2009年李淑德竹壽宴上演出後，至今才再有機會同台。

辜公亮文教基金會執行長辜懷群說：「這次的音樂會策劃了兩年，來來回回討論，過程面臨場地、疫情和檔期等各種考驗，一場音樂會的促成是一段美好的機緣。這次將為大家演出很少見的雙小提琴作品。」

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林胡兩人的好交情，在記者會上處處可見。胡乃元說，「我和林昭亮從小一起學琴、一起打球，我們受李淑德老師愛護教導，曾在老師大壽同台表演，再次同台，我們都很高興。」

▲小提琴家林名亮和胡乃元將攜手NSO同台灣出 。（圖／記者蘇位榮攝）

▲小提琴家林昭亮（右六）和胡乃元（右七）將攜手NSO同台演出，林昭亮關心青年小提琴家林品任（右二） 。（圖／NSO提供）

林昭亮開玩笑說，「上次我們碰面是吃飯的時侯」，語畢，記者哄堂大笑。林昭亮肯定台灣青年小提琴家在國際表現愈來愈好，如林品任、曾語謙等等，話鋒一轉，林昭亮看著林品任說，「你的頭髮什麼時候可以長出來？」原來，大帥哥林品任最近竟然把頭髮剔了，成了三分平頭，原本俊俏的花美男模樣，突然變的像阿兵哥，林昭亮擔心林品任在國際舞台演出形象會受影響，直逼問林品任「一年可不可以長（頭髮）得出來？」林品任尷尬承諾，點頭如搗蒜。

胡乃元是第一位台灣人贏得伊莉莎白大賽小提琴首獎，他也肯定台灣青年小提琴家，他說「媒體報導稱台灣繼林胡之後沒有小提琴家，這是錯誤報導，台灣現在不只有一二位天才小提琴家，還有很多位，我在國際大賽擔任評審，看到很多台灣人才。」

林昭亮5歲開始習琴，15歲隻身前往紐約就讀茱莉亞音樂院，並接受帕爾曼的老師桃樂絲．迪蕾（Dorothy DeLay）長達6年的教導。1980年林昭亮首次與紐約愛樂及祖賓．梅塔（Zubin Mehta）合作，自此展開其職業演奏生涯，並以獨奏家身份與世界各大知名交響樂團合作演出，至今仍活躍於世界各大重要舞台。

胡乃元是在贏得1985年比利時伊莉莎白女王國際音樂大賽首獎後，展開全球的演奏生涯，BBC音樂雜誌曾對胡乃元的演奏如此描述：「來自台灣的小提琴家胡乃元，是ㄧ位全方位的演奏者，他怡然自得的演奏技巧，對音樂富有才智的詮釋，毫不猶疑的神韻與活力，使他能與今日絃樂界的大師們並列。」

12月30日登場的歲末音樂會一《林昭亮、胡乃元與 NSO 室內樂音樂會》，兩位獨奏家將偕同鋼琴家王佩瑤，以及NSO音樂家群鄧皓敦、曾智弘、林品任、黃瑞儀、陳猶白、連亦先、黃日昇、朱玫玲，帶來室內樂音樂會。曲目包括匈牙利作曲家羅薩《雙小提琴奏鳴曲》，是一首兼具狂放戲謔與懷舊色彩的作品；作曲家蕭斯塔科維契與莫什科夫斯基的作品，不只平易近人，更展現迷人的沙龍風味。臺灣作曲家張玹為單簧管與絃樂四重奏所做的《捻土》，運用客家八音素材，在民族風味之外，傳達虔敬的宗教氛圍。德國作曲家孟德爾頌《絃樂八重奏》是該編制曲目的箇中翹楚，除了考驗默契，更展現交響曲般的力度。

2022年的最後一天12月31日，歲末音樂會二《林昭亮、胡乃元與 NSO 雙小提琴之夜》。兩位獨奏家將與NSO協奏演出韋瓦第、莫札特、以及薩拉沙泰為雙小提琴量身打造的經典作品。下半場則由NSO協同指揮吳曜宇，攜手 NSO 演出史特勞斯家族的經典名作，包括約翰．史特勞斯家族膾炙人口的輕歌劇序曲與波卡舞曲，以及改編自理察．史特勞斯歌劇的《玫瑰騎士組曲》。

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