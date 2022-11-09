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國家青年交響樂團成立 美女小提琴家諏訪內晶子來了

▲18歲即獲得柴可夫斯基小提琴大賽首獎的諏訪內晶子將與NSO共同演出。（圖／NSO提供）

▲18歲即獲得柴可夫斯基小提琴大賽首獎的諏訪內晶子將與NSO共同演出。（圖／NSO提供）

生活中心／台北報導

國立台灣交響樂團NSO新任音樂總監準‧馬寇爾（Jun Märkl）上任後，對提昇台灣音樂充滿熱情，他今天宣佈為了培養台灣下一代音樂人才，明年一月將成立「國家青年交響樂團」（National Symphony Youth Orchestra簡稱NSYO），為台灣學習音樂的年輕人打開邁入國際音樂的大門。

除了成立NYSO，準‧馬寇爾不斷邀請國際音樂大賽得獎音樂家來台演出，本週五晚上準‧馬寇爾將率NSO與曾獲柴可夫小提琴大賽首獎的日籍美女小提琴家諏訪內晶子共同演出《絃舞．印象．吉普賽》音樂會。

NSO音樂總監準‧馬寇爾(Jun Märkl) 感念曾受多位知名指揮家傳授技藝，也曾參與過許多國際青年音樂營，今（2022）年一月上任後，在拜訪台灣各地好友及感受土地情懷後，打算結合他在國際參與青年音樂活動的寶貴經驗，將各國樂團培訓青年音樂家之制度融入台灣，創建出符合台灣特性之「國家青年交響樂團」，為台灣學習音樂的青年打開邁入國際音樂的大門。這也是準‧馬寇爾(Jun Märkl)在接任NSO音樂總監所定「教育計畫」下的一環，以此與台灣青年音樂家們建立更深層關聯。

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準‧馬寇爾(Jun Märkl)說：「作為國家交響樂團，不僅需關注臺灣，更要放眼國際，建立跨國網路。因此NSYO設立之長期目標為帶領樂團學員與國際間之青年交響樂團交流，讓樂團擔任臺灣文化大使的角色。」 也因此NSYO明（2023）年七月的首次活動，將有日本及新加坡等地的青年音樂家一同加入。

他說：「NSO已有作曲、指揮的計畫，今天又增加了「青年交響樂團」，青年交響樂團有很重要的特質，就是「熱情」，樂團可以提供經驗幫助他們成長，進而提升整體音樂程度和內涵。在台灣，各行各業都很珍惜年輕人才，這是很好的文化現象。現在我們播下這些種子，十年後年輕音樂家在世界佔有重要地位，其意義遠超過做音樂本身。很感謝文化部、國表藝和各單位支持，讓這個有意義的計畫可以進行。」

文化部長李永得表示，11月11日NSO推出的音樂會是由勇源基金會特別贊助，特別感謝企業界定期大力支持音樂界文化活動。另外，感謝馬寇爾(Jun Märkl)擔任NSO音樂總監，他做得比他應該做的還要更多，因為他一直希望協助台灣的音樂能夠再提高、扎根、迎向國際，特別成立國家青年交響樂團，推廣文化軟實力方面往下扎根。

NSYO短期目標，希望提供青年音樂家們能有與國際知名獨奏家及職業交響樂團團員演出之機會，並藉由前往各鄉鎮演出，讓國人有機會接觸及認識已擁有四百多年歷史之交響樂。明（2023）年暑期起，於每年的寒暑假，樂團將招募約70位全台各地的音樂學子，以緊密二週的樂團排練、課程後於各縣市場館舉辦4-5場音樂會展現成果；2023年7月14日至25日由音樂總監準‧馬寇爾親自指揮，並由小提琴家卡洛琳．魏德曼（Carolin Widmann）擔任巡演獨奏家，排練場地將全程於苗北藝文中心進行並進行創團首演，另預計後（2024）年1月22日至2月5日則由旅美指揮陳美安帶領。

「NSYO國家青年交響樂團」將於2023年一月公告詳細甄選辦法及相關計畫期程，並於2023二月辦理「NSYO國家青年交響樂團」甄選活動，敬請持續關注NSO官網。

勇源教育發展基金會執行長陳致遠表示，他曾經遇過很多樂團的音樂總監，但很少有像馬寇爾總監一樣，不僅做好份內職責，也對音樂推廣充滿熱誠。幾個月前就曾提到此計劃，將音樂與對台灣的熱愛做結合創立NYSO。

本週五晚上NSO音樂會由史上最年輕（18歲）柴科夫斯基國際小提琴大賽冠軍頭銜日籍小提琴家諏訪內晶子獨奏，她表示，目前她使用的是1714年製作，海飛茲使用了三十年的琴，也在因緣際會下認識了這把琴，也花了很多時間跟它相處。這次音樂會將帶來兩首充滿強烈對比的小提琴協奏曲，不論是在技巧或是想法上，都需在很短的練習時間內呈現不同的世界。

諏訪內晶子多年來活躍於國際音樂舞台上，這是她第三度來臺與NSO合作。諏訪內晶子將與NSO共同詮釋法國印象樂派大師拉威爾充滿野性美且挑戰演奏技巧的《吉普賽人》，此曲是拉威爾當年參酌了帕格尼尼的24首隨想曲技法所譜寫出，樂曲裡包含了許多難度高的炫技技巧。諏訪內晶子另將帶來日本現代作曲家武滿徹寫給獨奏小提琴與絃樂團的作品《鄉愁》，旋律飄渺而朦朧，是一闕具有東方色彩哲思卻有著印象樂派意境的獨特的創作思維。

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