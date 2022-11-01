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NSO總監準馬寇爾攜手小提琴家五明佳廉奏響經典

生活中心／台北報導

NSO音樂總監準．馬寇爾（Jun Märkl）攜手小提琴家五明佳廉（Karen Gomyo）與NSO，將於本週五（11月4日）於國家音樂廳，共同演出孟德爾頌E小調小提琴協奏曲、《芬加爾岩洞》序曲及A大調第四號交響曲《義大利》，以及一分鐘交響曲作曲計畫的蔡倍萱《豐神》世界首演。

NSO音樂總監準．馬寇爾說，「音樂會開場將帶來孟德爾頌的《芬加爾岩洞》序曲，芬加爾岩洞是蘇格蘭非常重要的景點之一，此曲描寫蘇格蘭的地貌，當海水流進洞穴時，會帶來聲響折射和視覺上的變化，孟德爾頌與友人來訪此地時，受到很大的啟發。接著演出的E小調小提琴協奏曲是一首大家非常熟悉也很清新的作品，可以說是完全為小提琴量身定做的完美作品。這首作品的創作起源是孟德爾頌的義大利之旅，孟德爾頌曾說當時是他人生最快樂的時候。最後，音樂會將以A大調第四號交響曲《義大利》劃下句點。孟德爾頌是非常讓人讚嘆的作曲家，雖然在世僅短短39年，但留下了多首經典作品。這次合作的小提琴家五明佳廉是非常出色的年輕小提琴家，擁有絕佳的技巧及音色。這首合作的E小調小提琴協奏曲算得上孟德爾頌創作的巔峰，這個作品在樂曲開頭、華彩裝飾段落以及樂章轉換三者間都有很大的突破。」

孟德爾頌E小調小提琴協奏曲為1838年夏天孟德爾頌寫給其小提琴家好友大衛（Ferdinand David, 1810-1873）的作品，在1845年首演後獲得空前的成功，深受小提琴名家以及愛樂者們的喜愛，成為小提琴家一生必演出之曲目。

小提琴家五明佳廉說：「這次我使用的是史特拉第瓦里Aurora, ex-Foulis名琴，於1703年製造，對於這把小提琴來說，我是它生命中的過客，希望能用這把小提琴，為大家帶來美好的音樂盛會。」 五明佳廉出生於東京，並在蒙特婁以及紐約開始其音樂事業。她曾在歐洲與柏林德意志交響樂團、英國BBC交響樂團、法國國家廣播交響等知名樂團合作演出。她已在北美建立名聲，例如紐約愛樂、芝加哥交響樂團以及加拿大國家藝術中心樂團等。

音樂會資訊：

2022.11.04 Fri. 19:30 國家音樂廳
《琴牽．孟德爾頌》準．馬寇爾 X 五明佳廉 X NSO
Jun Märkl, Karen Gomyo & NSO


指揮／準．馬寇爾（Jun Märkl）
小提琴／五明佳廉（Karen Gomyo）

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蔡倍萱：《豐神》（TSMC X NSO X TNUA樂無界之「一分鐘交響曲作曲計畫」，世界首演）
Pei-Hsuan Tsai : God's Harvest Song (One-minute Symphony Project, world premiere)
孟德爾頌：《芬加爾岩洞》序曲，作品26
Felix Mendelssohn : The Hebrides Overture, Op.26
孟德爾頌：E小調小提琴協奏曲，作品64
Felix Mendelssohn : Violin Concerto in E minor, Op.64
孟德爾頌：A大調第四號交響曲《義大利》，作品90
Felix Mendelssohn : Symphony No.4 in A major, Op.90, Italian

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