NSO總監準馬寇爾攜手小提琴家五明佳廉奏響經典

NSO音樂總監準.馬寇爾(Jun Märkl)攜手小提琴家五明佳廉(Karen Gomyo)與NSO,將於本週五(11月4日)於國家音樂廳,共同演出孟德爾頌E小調小提琴協奏曲、《芬加爾岩洞》序曲及A大調第四號交響曲《義大利》,以及一分鐘交響曲作曲計畫的蔡倍萱《豐神》世界首演。



NSO音樂總監準.馬寇爾說,「音樂會開場將帶來孟德爾頌的《芬加爾岩洞》序曲,芬加爾岩洞是蘇格蘭非常重要的景點之一,此曲描寫蘇格蘭的地貌,當海水流進洞穴時,會帶來聲響折射和視覺上的變化,孟德爾頌與友人來訪此地時,受到很大的啟發。接著演出的E小調小提琴協奏曲是一首大家非常熟悉也很清新的作品,可以說是完全為小提琴量身定做的完美作品。這首作品的創作起源是孟德爾頌的義大利之旅,孟德爾頌曾說當時是他人生最快樂的時候。最後,音樂會將以A大調第四號交響曲《義大利》劃下句點。孟德爾頌是非常讓人讚嘆的作曲家,雖然在世僅短短39年,但留下了多首經典作品。這次合作的小提琴家五明佳廉是非常出色的年輕小提琴家,擁有絕佳的技巧及音色。這首合作的E小調小提琴協奏曲算得上孟德爾頌創作的巔峰,這個作品在樂曲開頭、華彩裝飾段落以及樂章轉換三者間都有很大的突破。」

孟德爾頌E小調小提琴協奏曲為1838年夏天孟德爾頌寫給其小提琴家好友大衛(Ferdinand David, 1810-1873)的作品,在1845年首演後獲得空前的成功,深受小提琴名家以及愛樂者們的喜愛,成為小提琴家一生必演出之曲目。



小提琴家五明佳廉說:「這次我使用的是史特拉第瓦里Aurora, ex-Foulis名琴,於1703年製造,對於這把小提琴來說,我是它生命中的過客,希望能用這把小提琴,為大家帶來美好的音樂盛會。」 五明佳廉出生於東京,並在蒙特婁以及紐約開始其音樂事業。她曾在歐洲與柏林德意志交響樂團、英國BBC交響樂團、法國國家廣播交響等知名樂團合作演出。她已在北美建立名聲,例如紐約愛樂、芝加哥交響樂團以及加拿大國家藝術中心樂團等。



音樂會資訊:

2022.11.04 Fri. 19:30 國家音樂廳

《琴牽.孟德爾頌》準.馬寇爾 X 五明佳廉 X NSO

Jun Märkl, Karen Gomyo & NSO



指揮/準.馬寇爾(Jun Märkl)

小提琴/五明佳廉(Karen Gomyo)

蔡倍萱:《豐神》(TSMC X NSO X TNUA樂無界之「一分鐘交響曲作曲計畫」,世界首演)

Pei-Hsuan Tsai : God's Harvest Song (One-minute Symphony Project, world premiere)

孟德爾頌:《芬加爾岩洞》序曲,作品26

Felix Mendelssohn : The Hebrides Overture, Op.26

孟德爾頌:E小調小提琴協奏曲,作品64

Felix Mendelssohn : Violin Concerto in E minor, Op.64

孟德爾頌:A大調第四號交響曲《義大利》,作品90

Felix Mendelssohn : Symphony No.4 in A major, Op.90, Italian