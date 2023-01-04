越南人妻甜喊哥哥！揪人夫衝摩鐵嬌嗔：下面X這麼小　妻心碎怒告

▲新北一名越南人妻偷吃人夫，被對方妻子告上法院。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／台北報導

新北一名人妻發現丈夫阿軒（化名）偷吃越南小三，兩人不僅將親密照上傳IG，還標註「想你就是每天我要做（愛心圖）」，兩人也前往摩鐵偷情，事後小三還表示「下面頭這麼小」，讓人妻一怒告上法院，求償50萬元。台北地院審理，認為阿軒和小三雖難認有發生性關係，但單獨上摩鐵又討論性器官，已逾越一般朋友關係，判小三侵害配偶權，要賠正宮18萬4千元。

正宮主張，她和阿軒結婚後感情很好，卻於2020年10月間，從丈夫手機發現他與小三在IG上擁抱的照片，還標註「謝謝我的寶貝下雨也還是帶我去海邊，愛你（親吻圖）」、「想你就是每天我要做（愛心圖）」等語，讓她震驚不已，遂傳訊給小三要她和丈夫保持距離，小三也明確回覆「…阿軒哥哥9月的時候有跟我說你們吵架我才知道他結婚了」，但此後兩人仍繼續交往，不僅甜蜜互稱「老公、老婆」，阿軒還傳訊關心小三「你最近有吃避孕藥嗎」、「我們一起吃飯、一起睡覺、一起洗澡」，手機裡也存有和小三上摩鐵的照片，讓她看了深感痛苦，提告對小三求償50萬元。

小三表示，她是越南人，經介紹嫁來台灣，在朋友聚會上認識阿軒，以為他單身才和他去海邊、做蛋糕，後來接到正宮通知知道他已婚，就和阿軒疏遠了。

法官查看正宮提出的證據，小三在得知人夫已婚後，仍於去年1月和人夫單獨前往旅館，並於2天後傳送「下面頭這麼小」等討論性器官的訊息給阿軒，雖不能證明兩人有性關係，但已逾越一般朋友分際，判小三侵害配偶權，要賠18萬4千元，全案還可上訴。