醫師抵押房子給護理師買房！還拉她進修「同睡飯店」　妻心碎提告

▲台中一名醫美醫師偷吃診所護理師，姦情曝光後，和妻子互告鬧上法院。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／台中報導

台中一名醫師娘懷疑開醫美診所的丈夫外遇，找徵信社跟監後，得知丈夫和診所護理師趁參加醫療進修課程，晚上同宿某知名賽車主題旅店，遂在凌晨偕同徵信人員進房蒐證，並讓小三簽下300萬元和解書和本票，醫師娘隨後離婚，也向醫師提告求償150萬元，台中地院審理，認為醫師侵害配偶權，判他要賠15萬元。

正宮主張，她和丈夫結婚11年多，有2個小孩。婚後她在家擔任家庭主婦，丈夫則經營診所，但從2020年7月開始，丈夫就經常以工作為由晚歸，回家時不僅身上帶有異常的香味，內衣褲也都和出門時不同，她還發現丈夫手機裡有女人傳來的曖昧簡訊，遂委託徵信社調查，在11月時發現丈夫帶診所護理師參加醫療進修課程，當晚兩人還一同入住台中某T11賽車主題旅店。她得到消息後，於凌晨1時許會同徵信人員，藉故要丈夫開門並進入房內，看到小三拉著被單躺在床上。小三見姦情曝光，於隔天和她簽立300萬元和解契約書，及面額150萬的本票2張。

正宮表示，丈夫還將婚後購買的房子，向銀行抵押貸款貸得500萬元，全數借給小三買房子，此外，還和小三一起對她提告強制、恐嚇、無故侵入住宅等等刑事告訴，經檢方裁定不起訴。她覺得兩人婚姻已維持不下去，於去年6月離婚，她要再向丈夫求償150萬元精神撫慰金。

法官認為，醫師借錢給小三，以及和小三共同對正宮提告，並無侵害配偶權。不過醫師和小三開房，確已侵害配偶權，慰撫金應以30萬元為適當，醫師則需承擔2分之1責任，判他要賠15萬元，全案還可上訴。