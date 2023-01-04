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電子廠人夫5年激戰女同事270回！還寫小說PO網　老婆一看崩潰開吉

▲電子廠人夫與女同事發生婚外情，還寫成小說PO。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲人夫偷吃女同事，分手後還把兩人的故事寫成小說PO上網。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者翁子皓／高雄報導

高雄男子阿正(化名)和妻子都在某電子廠上班，卻偷吃女同事小花(化名)，後來阿正不滿小花提分手，竟在網上發表2人的愛情故事，遭小花寄存證信函要求刪文，但信卻被妻子攔截。妻子發現老公與小花的姦情，控告小花和她丈夫發生270次性行為。一審判小花要賠40萬，二審則改判20萬元，全案確定。

判決書指出，阿正、阿正妻子、小花皆任職在高雄知名電子廠，小花明知阿正已結婚，卻從2015年9月11日起和阿正交往。阿正的妻子指控，老公與小花平均每個月上床2至7次，還會拍攝、傳送淫穢照片，他認為小花介入婚姻，於是向小花提告求償80萬精神撫慰金。

小花供稱，她隻身到高雄工作，身心靈都覺得很寂寞，阿正早晚對她噓寒問暖、熱烈追求，且一再表示會與妻子離婚，讓她墜入情網和他在一起，並發生肉體關係。2人於2019年就分手，阿正卻不放手，隔年還在網路上發表「阿正與小花的愛情故事」小說，她於是委託律師寄發存證信函給他要求刪文，她當初輕信阿正的甜言蜜語也很可憐。

一審法官認為，認為阿正和小花不倫戀長達5年，多次在車上、汽車旅館、小花住處等地發生性行為，還拍攝、傳送不雅照片，雖然妻子指控的上床次數無證據可採信，但小花已嚴重侵害妻子的配偶權，因此判小花要賠償40萬元。二審法官則改判小花要賠20萬元，全案確定。

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