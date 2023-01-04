夫訂做「亡妻雕像」整尊擺客廳天天共處！　全因她生前1句話

記者張寧倢／編譯

印度一名65歲的退休公務員在新冠肺炎第二波疫情高峰時，痛失結伴39年的愛妻，因為他當時也被隔離，夫妻連最後一面也沒見上。他想起老婆生前曾經提過，若她早一步離世，希望能為她做一尊雕像，於是他花了25萬印度盧比（約新台幣9.2萬元）請雕塑家打造出真人比例的「亡妻雕像」擺在家中。

▲印度男子被新冠疫情帶走結婚39年的愛妻，於是花了台幣9萬多元打造真人比例的「亡妻雕像」。（圖／翻攝自facebook）

根據《印度時報》報導，塔帕斯（Tapas Sandilya）是退休的中央政府公務員，2021年5月4日正當印度面臨Delta變異株帶來的第二波嚴峻疫情時，他結褵39年的59歲妻子茵德拉妮（Indrani）也染疫離世，當時塔帕斯正在被隔離，因此妻子在人生的最後，病床旁邊沒有其他人相伴。

妻子過世數月後，塔帕斯想起兩人10年前一起去過一座印度神廟，那裡的宗教雕像栩栩如生，「那時，茵德拉妮告訴我，如果她碰巧比我早去世，她希望我能做一尊（她的）類似雕像。」雖然親戚勸阻他這個想法不切實際，但塔帕斯心想既然可以保留故人的遺照，為何就不能留一尊雕像呢？

塔帕斯聯絡了一位專門為博物館和公共建築製作雕像的雕塑家，用6個多月的時間收集不同角度的照片、製作雕像模型、揣摩調整臉部表情、接假髮等，才終於完成30公斤重的「矽膠亡妻雕像」。

塔帕斯再央請熟識的老裁縫師訂製衣服，加上黃金首飾等，成品和真人相似度非常高，讓塔帕斯非常感動，瞬間說不出話來。現在這尊雕像被放置在塔帕斯加爾各答的家中客廳，而且是妻子生前最喜歡坐的沙發位置，他在媒體鏡頭前幫雕像梳頭，整理服裝，這尊雕像帶給他的感覺就像「她一直就在我身邊，我會和這雕像一起過生活。」