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印度人也賣愛心筆！出沒台北索9000元　聽到這句話快跑

北市南港分局日前逮獲3名印度籍人士，以魔術、讀心術等手法，向台人索要金錢。（圖／翻攝畫面）

▲北市南港分局日前逮獲3名印度籍人士，以魔術、讀心術等手法，向台人索要金錢。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

日前警方獲報有民眾遭到印籍人士以展現魔術、讀心術等手法搭訕，不過在民眾準備要離開之際，印度人突然糾纏在他們身邊，並索要3000至9000元不等的金錢，有如台灣愛心筆詐騙的翻版，而這並非單純個案，早在今年11月底就有民眾在網路上發文抱怨，在北車、捷運松江南京站附近遇到類似情形，背後疑似有集團操縱，警方正在深入追查。

南港分局於今年12月4日接獲報案，有民眾於南港展覽館前遭到印度籍人士詐騙，警方獲報後立即趕抵現場。由於當時南港展覽館正在舉行台灣醫療科技展，亦有不少外籍人士到場參展，增加了警方盤查難度，所幸警方眼尖，於門口瞥見一名西裝革履的印籍人士，立刻上前盤查。

該名37歲的印度籍男子見警方上前，初始還能以英語向警方流利溝通，更拿出自己身上掛著的「台灣醫療科技展」專業人員識別證向警方證明自己只是來參展的工作人員，不過警方仍有所存疑，進一步詢問男子工作職業，男子向警方出示了一張破舊的名片，上頭赫然寫著男子的職業為衣服貿易百貨。

被逮的3名印度籍人士中，警方皆在他們身上查獲話術教戰手則，疑似背後有集團操作。（圖／翻攝畫面）

▲被逮的3名印度籍人士中，警方皆在他們身上查獲話術教戰手則，疑似背後有集團操作。（圖／CTWANT提供）

員警詢問男子，既然從事衣服貿易百貨，為何會出現在台灣醫療科技展上，且還持有專業人士證件，男子立即向警方表示，他是為了治療自己在印度有耳疾的兒子，才會出現在醫療科技展上，但仍不被警方採信，恰好警方瞥見男子的隨身皮夾內，放有多張神像、先知照片，並有話術和價目卡等，因此起疑，準備進一步進行盤查時，又剛好碰上先前受害的被害人路過，當即上前向警方指認，「就是他騙我3000塊！」因此順利以現行犯身分將該名印度籍男子逮捕歸案。

當警方正在調閱監視器畫面釐清事實時，又瞥見一名印籍人士正在和年輕人對話，員警不動聲色向前靠近，直到確認年輕人不斷朝自己使眼色求援後便上前了解狀況。

年輕人也立即控訴，這名印度人先是上前對他表示「You are very good」，便拿出一張黃色紙條，寫下幾個數字後，要求當事人選數字，而黃色紙條一打開就是被害人所選的數字，本以為這樣就作罷，但該名印籍人士又拿出神像和可憐小孩的照片，要求被害人給錢幫助這些小孩，遭被害人婉拒後，恰好發現被害人手上拿著剛買的炸雞，竟要求被害人給他，讓他當場傻眼。

遭騙的台人恰好撞見警方正在對該名印籍人士盤查，立即衝上前向警方還原遭騙經過。（圖／翻攝畫面）

▲遭騙的台人恰好撞見警方正在對該名印籍人士盤查，立即衝上前向警方還原遭騙經過。（圖／CTWANT提供）

誇張的是，這樣的情形在短短一日內連續發生3起，警方也在展場周邊再度發現一名印籍人士，同樣持有台灣科技展專業人士證件，卻意圖進入婦幼展觀光，進一步盤查卻發現3人身上均有話術小卡、神像照片，更會在騙取金錢後三方會合，顯示並非單人犯案。

而類似這樣的印籍人士詐財行為不僅僅發生在南港展覽館周遭，熱鬧的北車附近也曾有民眾目擊，甚至就連捷運松江南京站等地，也陸續有民眾上網抱怨指出，曾遇過印度人以「你是個幸運的人」上前搭訕，隨機施展類似魔術戲法與讀心術等手法，再向民眾索取金錢，儼然集團式操作。

據知情人士指出，這幾名印度人多會鎖定落單民眾，隨機攔下尋找目標，且他們相當聰明，在瞬間變臉向民眾要錢的時候，多半不會有強拉民眾不讓走的狀況，而是不斷在身邊糾纏徘徊，逼得被害人不耐煩想要掏錢了事。

而這樣的行為多是民眾「自願」給錢，加上他們並未有妨害自由與強制等情形，進而造成警方偵辦難度，多半只能在有被害人的當下以現行犯身分將人逮獲，且由於他們所犯罪刑較輕，移送後多半無保請回，可說法律幾乎拿他們沒轍，因此呼籲民眾能睜大眼睛，「看到上前跟你說你很好運的印度人，就快跑。」

本刊對此情況詢問印度在台協會，不過截至截稿前均無人回應。

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