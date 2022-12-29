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匈牙利妹在印度被台男拯救　2句話打動她！嫁來台生子

記者陳俊宏／綜合報導

「當我想要放棄自己旅行時，Billy出現了，並且救了我。」匈牙利女生Nora分享在印度旅遊常被當地人騷擾，結果遇到台灣男生Billy，「他跟我講，『從現在開始妳可以去世界上任何角落，因為我要跟妳一起去』！」她後來和對方一起來台，結婚並生下一名兒子。

▼一家三口十分幸福美滿。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

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Nora接受《不要鬧工作室》訪問指出，她20歲去德國當6年室內設計師，瑜珈是她的興趣和人生，從以前就很想去印度；2017年去印度旅遊兩周，在班加羅爾找到一個很酷的瑜珈中心，讓她大開眼界。

Nora說，她後來回德國繼續工作，「但同時又一直感覺到印度在召喚我」，2018年決定回班加羅爾當瑜珈老師，受訓一個月後，開始一個人玩印度，順道拜訪匈牙利朋友，也探索自我靈性，主要是在果阿邦和孟買，「在那我會一直被人看，但畢竟都還算觀光景點，所以沒發生什麼事。」

Nora表示，她之後回德國繼續工作存錢，好讓未來可搬去印度住更久，6個月後賣掉家當，搬去班加羅爾深化瑜珈和旅遊，但身為女人要獨自旅遊的確不容易，有些地方還是不太敢自己去，「在地男生常常給我很多目光，有人會從身後拉我頭髮、偷拍我，甚至也碰過怪怪飯店老闆要免費提供住宿。」

（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

▲▼Nora分享和Billy相識相愛過程。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

「當我想要放棄自己旅行時，Billy出現了，並且救了我。」Nora回憶，有一天在工作的瑜珈中心碰到也在那上班的台灣男生Billy，兩人先變成朋友，常一起出去，也跟對方分享很多自己的自助旅行經驗。

Nora指出，有次自己去斯里蘭卡旅遊，剛回來第一天，Billy跟她講，「從現在開始妳可以去世界上任何角落，因為我要跟妳一起去」；後來兩人交往一年，2019年他想回台灣創業，「我決定跟他一起來，想盡我全力去支持他。」

Nora說，「從拯救我的旅遊恐懼，到變成我的旅遊夥伴，從幫我在手上戴上戒指，到在高雄生下我們第一個男孩子。我很高興我的瑜珈之旅，帶領我到台灣找到新的家人。」

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