屏東海洋文學「紙上的海 書寫海洋展」　12／20深邃開展

▲紙上的海-書寫海洋展 In the Vast Blue」，即日起於屏東總圖4樓展出 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府與誠品書店合作策畫「紙上的海-書寫海洋展 In the Vast Blue」，即日起至2023年3月26日，於屏東總圖4樓的屏東文學館展出，精選百本海洋書籍，不同角度切入、探索海洋的奧妙，以閱讀的姿態飽覽及體會。

文化處指出，展覽內容以「海洋」與「書」為核心，延伸出「深邃的想像」、「在書中與海相遇」兩大主題展區，說明海洋載運了人類文明的遷徙，四面環海的臺灣從歷史風物到文化、生活其實與海洋息息相關。

從圖書館一樓大廳，楊智傑、栩栩兩位作家書寫的詩句，引導讀者沿著迴旋梯拾步而上到四樓主展區，展覽可看到屏東的創作家-川貝母《成為洞穴》一書中的插畫來設計展覽牆面，並從大塊文化image3書系中挑出以海洋為舞台的繪本《我要和你在一起》，取得該書挪威作家Synne Lea（辛娜．雷雅）授權複製畫，於展區呈現。

「在書中與海相遇」的展區，以文學載體「小說」、「散文」、「詩」、「繪本」與推薦書籍，引領大家進入文學的汪洋，充滿詩意的「海象日誌」運用詩句書寫出白天、夜晚、春、夏、秋、冬、晴天、雨天的海象，搭配色彩繽紛的視覺設計，製成8款書籤，提供民眾索取。

最後在「看見海」展區特別推薦3本縣政府出版的海洋文學作品《Dear Blue 屏東海洋文學新浪潮》、《在屏東與海約會的十種方式》、《屏東海底40米》，展現出作家筆下的屏東意境。

而展覽期間推出「寫給海洋的明信片」活動，限量300名，詳情可上屏東總圖臉書查詢。