前男友尋仇推閨蜜擋刀亡！她被判賠300萬「竟網路募資」要粉絲湊錢

▲江歌（右）為救劉鑫（左）慘死。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導​

因與前男友陳世峰發生感情糾紛，在日留學的大陸女學生劉鑫跑去找閨蜜江歌求救，江歌好心收留他，結果在一次男方找上門時，劉曦竟直接將江歌鎖在屋外，造成江歌被殺當場身亡。近日，中國法院最終判決，認定劉曦的行為有違人情常理，判賠69.6萬元人民幣（約新台幣309.86萬）。沒想到，她居然在網路發起募資，懇求粉絲幫忙捐款。

1月2日晚間，劉鑫（現已改名：劉暖曦）在微博發文表示，自己正經歷著網暴，一度想自殺，希望給自己時間和空間去湊齊賠償款。對於近70萬（人民幣，下同）賠償款，她稱，「如果有人願意幫我，我叩謝你們，我會一筆筆記下，大恩大德，希望有機會報答。」

但在3日15時許，這段文字改成了，「該我自己承擔的我一定承擔。我有手有腳，我不怕吃苦，什麼髒活累活都可以幹。這些資助，我會公示去向，我掙錢以後，會一筆一筆全部還回去」。劉鑫於3日下午14時許再次轉發這篇文章，並強調「請給我介紹工作」、「這些資助會公示去向，掙錢以後會一筆一筆還回去」。

劉鑫的這篇文章下開通了打賞（網路募資）功能。截至當天16時，竟有數百人對該文章進行了打賞。3日下午，媒體發現該文章又關閉了打賞功能。

死者江歌的母親江秋蓮3日在微博發文稱，劉鑫屢次因違規被微博禁言，目前又再次註冊新帳戶，並持續在網路發布歪曲事實的文章，還對法院判決的賠償款發起網路募捐，申請管理員關閉劉鑫帳號。

4日，劉鑫微博帳號顯示，「因違反社區公約，該用戶處於永久禁言狀態。」

▲劉鑫帳號被永久禁言。（圖／翻攝自微博）

此前，2016年，留學日本的江歌，在東京住所的門口被好友劉鑫的前男友陳世峰殺害，年僅24歲。2017年12月20日，日本東京地方法院以故意殺人罪和恐嚇罪，判處被告人陳世峰有期徒刑20年。

之後，劉曦回到中國，將自己的名字改成劉暖曦，甚至搖身一變成為有數十萬粉絲追蹤的網紅。而江歌殞命的消息傳回到中國後，江歌的母親江秋蓮為了釐清女兒的死因，一直積極找尋劉曦出面，但劉曦一直拒不見面。最後在媒體的協調下，兩人終於在案發的294天後碰面，但劉曦冷漠的態度讓江秋蓮難以接受。

之後媒體揭露，劉曦在陳世峰對江歌行兇當下，疑似反鎖房門讓江歌無法入內躲避，導致後者慘死刀下。劉曦數次以江秋蓮公布其與陳世峰關係為由，拒絕出庭作證，冷漠的態度讓許多網友看不下去。最後，江秋蓮在2018年10月15日對劉曦提出生命權糾紛訴訟告訴。

而此時身為有32萬名粉絲追蹤的劉曦，也開始在網路上捏造一些事發現場的情節，試圖透過輿論來逃避自己的壓力，還結合其他網友對江秋蓮展開網路霸凌。

近日，法院最終判決認定，江歌作為一名在異國求學的女學生，對於身陷困境的同胞施以援手，應予褒揚，其受到不法侵害，理應得到法律救濟。劉鑫行為有違常理人情，應予譴責，應當承擔民事賠償責任並負擔全部案件受理費。