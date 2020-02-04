醫穿全套防護服隔著病房許諾！　「今天我欠妳一個婚約，今生我用一生去守護」

▲醫生隔著病房向女友許諾。（圖／翻攝自四川新聞網，下同）

記者康心禹／綜合報導

2020年2月2日被稱為世界回文日（20200202），又因為諧音「愛你愛你」，不少準新人計劃在這一天登記結婚。如果不是受到武漢肺炎（新型冠狀病毒）的影響，四川成都市郫都區人民醫院內科醫生張仕華和他的女友劉鑫，也即將在這一天結束他們三年的愛情長跑，領取結婚證。

據《四川新聞網》報導，在武漢肺炎發生後，郫都區人民醫院被定為成都市的定點收治醫院。當得知醫院在組建疫情防控第一梯隊的時候，作為黨員的張仕華第一時間報了名，成為醫院第一批黨員突擊隊隊員，誓言把病房當戰場，直面病魔，站在了疫情防控的最前線。

2日是是張仕華進入到醫院隔離病區的第12天，也是他應該兌現諾言的一天，然而，從未食言的他卻無法履行他最想實現的承諾。在郫都區人民醫院隔離病房外，劉鑫透過隔離玻璃看著穿著厚重防護服的張仕華正在緊張的忙碌著，雖然很支持未婚夫的工作，但她心裡也不免擔心。而此時此刻，張仕華把所有的歉意和愛意寫在了一張紙上，「今天，我欠你一個婚約，今生，我用一生去守護！」劉鑫用手比了一個愛心，為愛人加油！

因為疫情防控需要，張仕華每天都得穿上全套防護服，然而一旦穿上防護服，喝水和上廁所卻成了難題，他為了避免上廁所耽擱工作，極少喝水，且為了不浪費每一套防護服，他第一次穿上了尿布。

在接受記者採訪時，劉鑫說，「仕華能走在疫情抗戰的第一線，我非常支持他，也希望他可以平安回來，希望張仕華可以加油，中國加油，武漢加油！你們都一定要平安回來，所有醫護人員，所有為這場疫情抗戰做出努力的所有的人，都可以平平安安的回家。」

網友也感動的紛紛留言，「相信愛情的力量」、「祝你們幸福 往後餘生幸福相伴」、「願天使平安」、「平安歸來」。