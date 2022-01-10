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留日女替閨蜜擋10刀亡！她「鎖門不救」改名當網紅　被判賠300萬

▲▼劉鑫被判賠償近70萬元。（圖／翻攝自極目新聞）

▲劉鑫被判賠償近70萬元。（圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

在日本留學的山東青島女學生江歌，2016年11月在其租住的公寓門前，被室友劉暖曦（原名劉鑫）的前男友陳世峰殘忍殺害。江歌母親江秋蓮認為，劉暖曦在陳世峰行兇時並未開門施救，在案中有不可推卸的責任，遂以生命權糾紛為由對她提起訴訟。10日，該案終於宣判，認定劉暖曦行為有違常理人情。

據此前報導，案發前2個多月，劉暖曦因前男友陳世峰不同意與其分手產生爭執而向江歌求助，後者同意兩人同住。案發前一天（2016年11月2日） ，陳世峰找到兩人同住的公寓並上門糾纏滋擾，江歌提議報警，但劉暖曦以合住公寓違反當地法律、不想把事情鬧大為由加以勸阻，並請求江歌幫助解圍。

江歌將陳世峰勸離後返校上課，但後者繼續尾隨劉暖曦並發送恐嚇簡訊，並稱「我會不顧一切」。當晚，劉暖曦因感到害怕，遂要求與江歌一同返回公寓，期間未將陳世峰糾纏恐嚇的相關情況告知江歌。

11月3日零時許，劉暖曦與江歌前後走入公寓二樓過道，事先埋伏的陳世峰攜刀衝至二樓，與走在後面的江歌發生爭執，劉則開門入室並將門鎖閉。陳世峰在公寓門外手持水果刀捅刺江歌頸部十餘刀，隨後逃離現場，後者因左頸總動脈損傷失血過多，經搶救無效死亡。

此後，江歌母親江秋蓮與劉暖曦因江歌死亡原因等產生爭議，劉暖曦在網上對江秋蓮發表過刺激性的言語。江秋蓮遂向法院提起訴訟，請求判令劉暖曦賠償死亡賠償金、喪葬費、誤工費、交通費、住宿費、簽證費等各項經濟損失及精神損害撫慰金共逾200萬元，並承擔訴訟費用。

▲▼劉鑫被判賠償近70萬元。（圖／翻攝自極目新聞）

▲江秋蓮奔波多年，為亡女討公道。（圖／翻攝自極目新聞）

今日（10日），山東省青島市城陽區人民法院對案件作出一審判決，劉暖曦被判需賠償江秋蓮各項經濟損失49.6萬元（人民幣，下同），以及精神損害撫慰金20萬元，共計69.6萬元（約新台幣300萬），並承擔全部案件受理費。宣判後，江秋蓮表示，「現在我要去看江歌，把這個（判決書）帶給她，告訴她，媽媽做到了。」

法院審理認為，劉暖曦作為江歌的好友和被救助者，對於由其引入的侵害危險，沒有如實告知和提醒江歌，在面臨陳世峰不法侵害的緊迫危險之時，為求自保而置他人的生命安全於不顧，將江歌阻擋在居所門外被殺害，具有明顯過錯，應當承擔相應的民事賠償責任。

綜合考量本案的事發經過、行為人的過錯程度、因果關係等因素，法院對江秋蓮主張的有證據支持的各項經濟損失1240279元，酌情支持496000元。對於江秋蓮主張的其他經濟損失，不予支持。

本案中，江歌在救助劉暖曦的過程中遇害，江秋蓮失去愛女，因此遭受了巨大傷痛，後續又為赴國外處理後事而奔波勞碌，而劉暖曦在事發後發表刺激性言論，進一步傷害江秋蓮的情感，依法應承擔精神損害賠償責任。法院根據行為情節、損害程度、社會影響，酌情判令劉暖曦賠償江秋蓮精神損害撫慰金20萬元。

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