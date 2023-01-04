台南做工行善團新年開工　助官田原民安居

▲官田區原住民修繕個案王君，因居住的房屋老舊，屋頂會漏水，本身為低收入戶，經濟狀況不佳，無力自行修繕，勞工局做工行善團隊進行協助。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局落實市長黃偉哲打造「希望家園」的施政理念，結合「做工行善團」修繕志工免費為弱勢修屋，讓弱勢戶可安心居住，暖心的義舉帶給社會滿滿的溫馨，尤其市長黃偉哲一直很重視對原住民朋友的照顧，自上任來迄今已協助8戶接獲通報的原住民修繕案，幫助弱勢原住民修築溫暖的家。

居住於官田區的原住民修繕個案王君，育有4名子女，因居住的房屋老舊，屋頂會漏水，且因空間不足，廚房設置於屋外煮食非常不方便，但因本身為低收入戶，經濟狀況不佳，無力自行修繕。Ingay Tali 穎艾達利議員以多元方式服務族人，在關懷本案主時發現有居住環境改善需求即聯繫市府協助，勞工局做工行善團隊獲知立即前往進行會勘，並由木工工會志工載運整修好的桌椅、沙發、床組及瓦斯爐等二手家具送給案家。

1月4日則由金屬業工會志工前往進行屋頂更換作業，期待讓王君在農曆過年前重獲一個溫暖舒適的家，而台南市政府原住民族事務委員會主任委員白惠蘭、官田區公所陳仁偉區長及隆本里陳果生里長也到場關懷案家並帶來餐點慰勞志工。

王鑫基局長表示除了免費修屋，做工行善團也整修贈送二手家具給修繕戶使用，這些二手家具是由各界愛心捐贈，存放在官田區隆田陸橋下的倉庫，由做工行善團志工們整理修繕美化後封膜保存，視需求贈送給合適的修繕戶，連結整合資源，將垃圾變黃金。也很佩服修繕志工奉獻時間及專長為弱勢服務，讓社會更溫暖。