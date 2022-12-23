男子深夜持蛋捲袋藏百包毒咖包　南警盤查緝獲包廂歡唱男一併送辦

▲市警二分局警方查獲20歲林姓男子、28歲莊姓男子非法持有100包未開封之毒咖啡包。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

20歲林姓男子，23日凌晨0時30分許，手提1包嘉義知名蛋捲紙袋，從金華路1處自助KTV走出，晃至停車場時，突然看見二分局中正派出所所長沈振莘及警員黃宇澤正在盤檢另一部人車，林男急忙轉頭要走回時被警眼尖發現，員警盤檢時在其手紙袋起獲100包未開封之毒咖啡包，再查獲託林嫌放至車上之莊姓男子到案。

警方指出，經員警帶同林嫌進入包廂臨檢，莊男猶拿著麥克風跟著友人高聲歡唱「想你的習慣」，沒想到唱著竟看到警察帶著林男進來，剎那間笑容及歡唱聲立馬消失。

在場其他人等經員警仔細盤檢無發現其他違法事證，而28歲莊男也在人證、物證明確下，乖乖為員警帶回調查。續經員警實施毒品及尿液檢驗，均呈現二、三級毒品反應，莊嫌所非法持有之100包、重311公克毒品咖啡包，經調查是他甫以13000元向不詳友人購買自用，尚未開封使用即遭員警查獲。全案調查將莊、林兩嫌依毒品罪嫌送辦，二分局也將擴大追查溯源毒品來源。

市警二分局表示，掃蕩黑道涉及詐欺、博奕、人口販運囚禁集團、大量毒品製販運、槍械及組織犯罪等為為當前重點工作，也將持續運用各項勤務作為來貫徹落實「威力掃蕩」，嚴打各項不法犯罪，確維轄區治安平穩，以讓全國民眾歡度春節。