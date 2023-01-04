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衛報：中國清零政策退場沒錯　錯在「零準備就解封」

▲▼中國疫情。（圖／路透）

▲中國取消清零政策後各地迎來新一波疫情。（圖／路透）

文／中央社台北4日綜合外電報導

英國「衛報」今天在社論批評，中國在欠缺計畫下驟然取消清零防疫政策又貿然開啟國門之舉「十分要命」，同時表示在春節將至之下，最壞情況可能還在後頭。

社論引述外洩資訊內容指出，衛生官員估計，2022年12月的頭20天，中國有約2.5億人確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），相當於總人口的18%，且截至耶誕夜感染率還在往上升。

然而，衛報社論寫說，官方通報不但極其有限，還明顯誤導，有時甚至達「荒唐」地步。病毒明明在境內流竄，2023年1月2日這天中國卻僅通報76個死亡案例，且除了2例其他都在香港，而非中國本土。更有民眾通報說，他們親友不敵COVID過世，死亡證明註明的卻非COVID。

▲▼中國疫情。（圖／路透）

▲中國的醫療量能備受考驗。（圖／路透）

衛報社論警告更壞的可能還在後頭。它說，儘管有跡象顯示北京和上海的年輕人正在康復，但農曆新年將至，屆時數以百萬計人將返回醫療系統規模遠不如大城市的小型市鎮與鄉村。

社論指出，北京當局防疫政策大轉彎，或許反映出當局憂心經濟影響、民眾對清零政策的不滿，以及再嚴苛封控都阻止不了確診飆升的事實。

然而，社論說，中國最大的錯誤並非初期的清零政策，也非後來的解除清零，而是在沒有預警、沒有太多緩衝期，也顯然沒有準備情況下貿然改變作法。

社論點出，讓民眾更苦悶的是，北京當局貿然解封，讓過去嚴苛的封控措施更顯得毫無意義。

▲▼中國疫情。（圖／路透）

▲中國疫情引發全世界關注。（圖／路透）

衛報社論說，老一輩說不定還記得中共過去的荒唐事，但對許多年輕一輩的人來說，這是他們第一次「真正體驗苦日子」。而習近平明確表達了，在中國，他不僅發號施令更直接且親自參與了種種嚴苛措施。他於2023新年賀詞中表達了非典型的看法，「中國這麼大，不同人會有不同訴求，對同一件事也會有不同看法，這很正常」。

社論直指，北京沒道理抗議他國對入境旅客實施篩檢，畢竟，中國仍堅持入境旅客需出示核酸檢測陰性證明，且公然拒絕提供境內疫情現況的完整正確資訊。社論指出，篩檢入境旅客和飛機廢水在識別、監控潛在危險新變異株上有其必要。

社論說，但對那些基本上已經放棄防疫措施的國家來說，對那些似乎不關心已知來自美國的XBB.1.5變異株的國家來說，堅持所有乘客出示核酸檢測陰性證明似乎只是為了作秀。

社論指出，更有用的因應措施會是歐洲聯盟提供免費疫苗。然而，這一步已遭北京當局斷然拒絕。社論提醒說，鑒於疫情爆發以來反亞裔的仇恨和暴力犯罪攀升，政治人物斷不能進一步助長偏見，否則恐將危及東亞、東南亞血統或背景人士，也將波及已因自家政府措施而受苦的中國公民。

 

 
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