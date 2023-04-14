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最辣議員「深夜收1封信」崩潰大哭　律師勸放下！一票人看怒了

▲。（圖／翻攝自臉書／Molly 翎熹）

▲Molly昨晚看到信後淚崩。（圖／翻攝自臉書／Molly 翎熹）

記者周亭瑋／綜合報導

嘉義市正妹議員「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」（Molly 翎熹）擁有獨到政見及火辣身材，一舉一動都備受關注。昨晚，她收到一封信時，瞬間崩潰大哭，坦言這類騷擾訊息不勝枚舉，讓她至今無法理解，只因衣著外表，就得承受這些羞辱，「難道我不應該擁有生而為人的尊重嗎？」

Molly翎熹稍早在臉書提到，「昨晚收到這封信的時候，我崩潰了，無法克制的大哭。老實說，自我參選、當選、就職至今，這類訊息和留言不勝枚舉；曾經諮詢過數名律師，他們都勸我放下，一是勞心勞力勞財勞時，二是容易被社會聲浪質疑以官欺民，彷彿公眾人物就該受這些公評。」

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▲最辣議員「深夜收1封信」淚崩　律師勸放下！一票人看怒了。（圖／翻攝自臉書／Molly 翎熹）

▲超不尊重又沒品的言論。（圖／翻攝自臉書／Molly 翎熹）

然而，面對這些攻擊，Molly至今無法理解與泰然處之，「當時就任時宣讀的就職宣言，並沒有告訴我應該要承受這些，難道我不應該擁有生而為人的尊重嗎？人們總說，不應該從衣著外表，來評判一個人的價值；那麼是什麼樣的原因，我就該得到這些羞辱和責難？」

最後，她也直言，「我選擇我喜愛的服裝，我問心無愧；我期待有一天，無論性別，人們互相尊重，不因外在打扮，而被投以有色眼光。」

對此，網友們紛紛湧入留言打氣，「議員辛苦了」、「議員，您是公眾人物，沒禮貌的，不要理他就好，不然這種東西只會越來越在意」、「辛苦你美女議員」、「辛苦了，這種只是躲在陰暗處見不得光的溝鼠不必理會」、「支持提告」。

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