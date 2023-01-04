幕後／黨內憂趙少康「烽火戲朱侯」　親痛仇快讓藍重返執政添變數

▲趙少康要求國民黨應辦理黨內總統初選。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

九合一大選國民黨靠徵召提名及團體戰獲得空前大勝，正當全黨準備力拼重返執政之際，「戰鬥藍」領導人、中廣董事長趙少康的動作卻越來越大，除了延長兵役案跟黨中央唱反調，也多次喊話舉辦總統初選及辯論，而被外界解讀「烽火戲朱侯」。儘管趙本人解釋是在「幫朱、幫侯」，可朱卻冷回「媒體人很有想像力」。黨內憂心，朱是黨主席，若趙不斷挑戰他，兩人紛爭若趨白熱化，只會「親痛仇快」，令國民黨重返執政增添變數。

九合一勝選過後，黨主席朱立倫表示「沒有一分鐘高興」，更多次重申「無私無我」，提對的人、走對的路，也強調非綠陣營的團結很重要。但趙少康則是發新聞稿，宣傳「戰鬥藍」在全國拿下73席議員，還召開「戰鬥藍感恩茶會」，不諱言是為總統大選「暖身」，但他也強調「有比我合適的人選就支持，沒有比我合適的就自己出來」。

近期趙少康頻頻對總統提名機制發言，認為國民黨總統人選應經過「初選及辯論」，尤其初選要有3成黨員投票，更直言「這次總統提名不要拖太久，大家放下『私心』。」據悉，朱立倫對這句「放下私心」很有意見，因為他從勝選之夜就不斷強調「無私」，公開或私下已講了數十遍，可趙少康好似故意聽不見。於是朱立倫隔天又再重申，「放下自我，無私無我，團結就能贏。

不過，黨內人士也不諱言，朱立倫過去被認為是政治精算師，如今又帶領國民黨打贏九合一大選，是有戰功的人，要說他對選總統一事沒有起心動念，可能沒有人相信，所以朱立倫若真的可以放下私心，就要盡快讓外界看到他的「真誠」。

▲朱立倫頻喊2024要無私無我，國民黨才能勝選。（圖／記者屠惠剛攝）

趙少康為了堵住朱立倫選總統之路，公開說朱立倫可以領銜不分區名單第一名，之後爭取當立法院長。然而，朱立倫最不想被人聯想為「吳敦義2.0」，而當時吳敦義只不過把自己列入安全名單第10名就被黨內狂轟「自肥」，如今趙要朱領銜，豈不是「陷朱於不義」。職是之故，朱立倫隔天馬上冷回，「每個人有每個人的角色，趙少康是媒體人，總是會有很多的創造力、想像力...」

此外，趙少康也稱「郭侯配或侯郭配都有可能」，但問題是鴻海創辦人郭台銘、新北市長侯友宜早有共識，「你選我就不選」，換言之，郭侯只會有一人參選，壓根沒有郭侯配。尤其趙少康的前提是要初選及辯論，但郭目前不是黨員，沒有初選資格，而侯則是礙於新北市長職務，參加初選勢必遭到政敵攻擊。

黨內人士透露，侯陣營對趙也感到不滿，因為侯在黨內呼聲相當高，且郭侯已有共識，故眼前只要低調持盈保泰就好，而趙的「幫高調」反而會幫倒忙。何況民進黨非常樂見趙少康「烽火戲朱侯」，若朱立倫真的舉辦初選，侯友宜就要表態，屆時民進黨就可以發動攻勢，抨擊侯「落跑市長」的問題。

除了指點江山，趙少康也對黨中央兵役延長政策感到不滿，不只強調「如果我當總統役期絕不延長」，更批黨中央又怕美國、又怕被戴帽子、又沒自己論述能引領風潮，只好跟著民進黨跑，「程度也太差了，當民進黨的尾巴黨都沒人要。」對於趙少康的發言，近朱人士表示，「不要理他！」顯然對趙深深不以為然。另有黨務高層直言，趙少康與國民黨中央毫無關係，也沒資格代表國民黨講話，他說的只是個人意見，可以完全不負責任。

趙少康掌握了媒體話語權，幾乎每天都有驚人之語，他雖拋出了希望能促成明年總統大選的「夢幻藍」組合，但明眼人一看，趙就是以夢幻藍總教練之姿在點兵布陣，這會讓一直以總教練自居的朱立倫如芒刺在背。話說任何組織最怕多頭馬車，所以黨內確實憂心，當民進黨賴清德定於一尊時，但國民黨卻群雄並起、人多口雜，若未及早讓選民看見2022團結一心的藍軍，2024恐會發生鐘擺效應。

▲值得注意的是，侯友宜近來的談話開始觸及國際議題，企圖展現個人的高度與格局。（圖／記者湯興漢攝）