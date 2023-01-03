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蕭景田涉賄「彰化家翻牆」落跑　800萬交保...滿頭白髮現身

▲▼ 蕭景田 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲國民黨中常委蕭景田涉賄選遭通緝，神隱4天主動到案，法院裁定800萬交保。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

國民黨中常委蕭景田捲入北市新科議員林杏兒買票案，經檢調多次傳喚卻未出現，遭士林地檢署通緝，神隱4天自行到案，檢方訊後依逃亡、滅證等聲押，士林地院晚間8時45分召開羈押庭，法官認調查局人員於去年12月21日前往蕭彰化住家，他卻翻牆落跑，認有逃亡之虞，無羈押必要，裁定800萬交保，其親友也火速拉著裝滿現金行李箱赴地院辦保。

1月1日輔過生日的蕭景田（69歲）涉嫌去年11月期間，交付競選文宣等物品給北投區多名里長6000元至1萬元賄款，涉違反選舉罷免法，檢方以證人身分約談數名里長、林杏兒，訊後均請回；國民黨士林、北投區黨部執行長曾繁川以5萬元交保，而蕭景田因傳喚未到，去年12月29日遭檢方通緝，同日對林杏兒提出當選無效之訴。

蕭景田神隱、潛逃出國真相眾說紛紜，但他於今（3日）約中午由律師陪同前往士林地檢署到案，檢察官訊問依嫌疑重大、逃亡、串證或滅證之虞，向法院聲請羈押。

▼國民黨中常委蕭景田被裁定800萬交保　親友拖裝滿現金行李箱赴法院。（圖／記者黃宥寧攝）

▲▼快訊／國民黨中常委蕭景田被裁定800萬交保　親友拖行李箱到法院。（圖／記者黃宥寧攝）

經法官1個多小時訊問，認多位里長證述及相關證據，足認蕭景田涉公職人員選舉罷免法第99條第1項之行賄罪嫌重大，而蕭嫌經地檢署發布通緝後，雖是自行到案，但在調查局人員去年12月21日前往彰化住處搜索時，蕭就從後牆翻越離開刻意躲避不願面對偵查，足認有逃亡之虞，而有羈押原因，惟尚無羈押必要，裁定新台幣800萬元具保。

晚間10時許，蕭景田其中1名委任律師步出法院，眉開眼笑向現場媒體表示「800萬交保」，隨後以要趕高鐵快步離開；約5分鐘後，蕭2名親友立刻拖著行李箱進入法院辦保，蕭從拘留室上樓後，先是熱情大大擁抱委任律師表示感謝，並由親友、律師、法警包圍下離開，面對大批媒體隻字不提，滿頭白髮的他，看起來相當疲憊。

對此，士林地檢署表示收受法院裁定送達，將於法定期限內依法抗告，提出抗告後，全案將送往台灣高等法院審理，若高院駁回抗告，維持原裁定，該案聲請羈押結果就確定不變；若高院撤銷原裁定，發回士林地院更為裁定，地院收到檢還卷宗，須再度儘速傳喚蕭到院進行羈押訊問庭。

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