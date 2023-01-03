　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨開鍘！掛別黨選議員　選議長違紀「罪行重大」一個不留

▲▼賴瑞隆。（圖／賴瑞隆國會辦公室提供）

▲民進黨中評會主委賴瑞隆。（資料照／賴瑞隆國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨中評會主委賴瑞隆3日受訪說明，九合一選舉全台共有超過70人違紀參選縣市議員、鄉鎮市民代表及里長，中評會決議開除其中掛他黨參選的10多人，另也決議開除此次正副議長選舉中，未依黨團決議投票且事證明確的南投縣議員廖梓佑、雲林縣議員曾博鴻、屏東縣議員吳亮慶等3人，這也代表他們未來5年內不得代表民進黨參選。

民進黨中評會今天下午歷時近2個小時討論，處理台北市第三選區立委補選、2022原住民族直轄市議員及區長選舉，里長、鄉鎮市民代表及縣市議員違紀參選案，以及去年12月縣市議會議長及副議長選舉違紀案。

針對備受矚目的直轄市與縣市議會正副議長違紀參選案，賴瑞隆會後受訪說明， 全台灣總共有9個案子，其中南投縣議員廖梓佑未遵守黨團決議投給自己、雲林縣議員曾博鴻宣布退黨後投給國民黨、屏東縣議員吳亮慶投給無黨籍又被認定為無效票，由於事證明確，罪行重大，中評會決議開除黨籍，另外仍有6案各自有不同狀況，例如議長票蓋錯投給兩個人、策略性投給他黨者，將進一步調查實際狀況。

在縣市議員、鄉鎮市民代表、里長違紀參選部分，賴瑞隆表示，這部分全台有超過70案，非常的多，有些案件需要進一步調查，中評會先處理掛國民黨、台灣民眾黨、正神明黨的違紀參選案，只要掛其他黨籍參選，一律開除黨籍，估計全台有約10多人遭開除黨籍；至於以無黨籍參選方面，將由中評委管碧玲、林宜瑾進行調查。

賴瑞隆強調，在九合一大選後，台南市、高雄市的正副議長都順利過關，這部分希望盡量嚴謹，不要造成內部之間的問題，加上民進黨現在面臨的挑戰仍然非常艱困，對於有當事人對於初選過程表達不同意見，認為被開除將影響聲譽，每一個因素都必須很慎重，希望過程都能獲得大家的理解與信服，若另有委屈的，中評會都希望把原委了解更清楚。

另對於此次有4名黨員違紀參選原住民族直轄市議員及區長，賴瑞隆說，由於原住民是民進黨發展比較辛苦的區，而且沒有經過初選，還是希望給他們一定警惕，分別予以停權1年。

此外，針對黨員蕭赫麟違紀參選台北市第三選區立委，賴瑞隆表示，中評會一致共識，決議開除蕭男黨籍。

ET快訊
快訊／宜蘭女學生遭砂石車輾壓　送醫搶救
2022台灣電動車銷量排名曝！「這車廠」賣破萬台奪冠亞軍
連3天噴雨「降雨熱區曝」！周末低溫下探14度
獨／雅速達倉庫惡火釀4死　老闆淚：他們跟我20年
快訊／誠品信義店吹熄燈號！結束營業時間曝
前輩調教黑絲女業務　「想舒服很久」跨副駕拉手摸鳥
台灣這裡雨最多！　年雨量破萬創紀錄

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

時隔22年！人總宣布調整外勤警消人員超勤加班費至1.9萬

元月購車優惠出爐！買車祭限時凍漲價、還有機會抽OMEGA名牌錶

台灣基進高雄黨部最新人事公布　張博洋扛主委！執行長是她

快訊／柯建銘：全力支持蘇貞昌發現金　「最快速度推動修法」

「還稅於民」引民怨？　李艷秋曝關鍵原因：民進黨恐再次付出代價

民進黨開鍘！掛別黨選議員　選議長違紀「罪行重大」一個不留

他秀精壯「肌肉照」吸破萬讚　顏寬恆嗨喊：有出桌曆嗎？

發現金！蔡英文拍板「全民共享」　英系綠委力挺：立院一定配合審議

鍾佳濱籲「還稅於民」應立即啟動朝野對話　有機會年前通過預算

蔡英文拍板「發現金」　何時領得到？推估時程一次看

扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻

蔡依林甜牽韋禮安《如果可以》　緊貼共舞不敢靠近...她：我很可怕嗎？

搞笑孕媽咪大跳肚皮舞　居家簡易變裝可愛扭動

五月天粉絲「被另一半拋棄去看蔡依林」　阿信：我有2張票！慘遭團員圍剿XD

國中生坐公車睡翻被載到總站　醒來剩自己1人...急call爸救援

男開箱日本神戶超恐怖旅館　見床布滿蝨蟲：寧願睡公園

印度藝術家畫迷你肖像　成品比指甲小約10倍！

飼主喊2次：牠沒那麼傻　下秒卻吉速落水網笑翻

遇鸚鵡停手機喊好可愛　下秒拆螢幕她驚：破了

2歲女童冷靜喊「大火」　家人呆坐吃飯→急撲滅

時隔22年！人總宣布調整外勤警消人員超勤加班費至1.9萬

元月購車優惠出爐！買車祭限時凍漲價、還有機會抽OMEGA名牌錶

台灣基進高雄黨部最新人事公布　張博洋扛主委！執行長是她

快訊／柯建銘：全力支持蘇貞昌發現金　「最快速度推動修法」

「還稅於民」引民怨？　李艷秋曝關鍵原因：民進黨恐再次付出代價

民進黨開鍘！掛別黨選議員　選議長違紀「罪行重大」一個不留

他秀精壯「肌肉照」吸破萬讚　顏寬恆嗨喊：有出桌曆嗎？

發現金！蔡英文拍板「全民共享」　英系綠委力挺：立院一定配合審議

鍾佳濱籲「還稅於民」應立即啟動朝野對話　有機會年前通過預算

蔡英文拍板「發現金」　何時領得到？推估時程一次看

快訊／宜蘭國中女學生遭砂石車輾壓　無呼吸心跳送醫搶救

台灣虎航以第二季恢復獲利模式為目標　年內預計增飛秋田與青森　

大專棒聯／狂飆160火球寫新高　林振瑋：還可以更快

台灣「2022年電動車銷售」TOP 10！Model Y神助攻Tesla奪冠亞軍

台八神展開！爸自首「殺掉男友的媽」　謝京穎失戀大哭腫成「麵龜」

時隔22年！人總宣布調整外勤警消人員超勤加班費至1.9萬

桃園男保險箱遭竊內有5百萬！2賊藏礁溪跨年...4天花掉348萬

摩斯超萌「炸雞睡袋」只送不賣！5款新品優惠　春節抽旅遊金2萬元

分享愛犬一系列照被說「赤腳逃跑的喪屍」　飼主親解：臉太軟

冬天衣服總有霉味？裝滿洗衣機、浸泡過久都是錯誤觀念

一路順風！兄弟兵役抽籤　中獎「海軍陸戰隊」友笑翻

政治熱門新聞

快訊／蘇貞昌定調「發現金」　1800億扣除開支還稅於民

侯友宜、郭台銘傳結盟　藍大老嗆：他敢登記我就選

發現金！蘇貞昌拍板「全民共享」　黨政人士鬆口氣：至少是止損點

田慎節巨乳溢出螢幕　深V照告別2022年

民進黨開鍘！選議長違紀「罪行重大」一個不留

蔡英文一次說明4500億怎麼用　1800億部分確定「發現金」全民共享

侯友宜、郭台銘傳結盟拚大位　正副怎麼搭都談了

現金紅包何時領得到？　推估時程一次看

蔡英文拒「還稅於民」綠委開嗆　游盈隆曝傳達1重要訊息

柯規蔣不隨了！蔣萬安今取消晨會

北市人口將到250萬　蔣可再找1副市長

北市區公所「國旗倒掛」　何志偉痛批北市府螺絲鬆：才上任11天耶！

沈富雄提3點斷言：「郭侯配」絕無可能

侯友宜悄換臉書照　卡其西裝＋POLO衫：願台灣團結共好

更多熱門

相關新聞

發現金！蔡英文拍板「全民共享」　英系綠委力挺：立院一定配合審議

發現金！蔡英文拍板「全民共享」　英系綠委力挺：立院一定配合審議

針對外界高度關心去年稅收的規劃運用，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌3日拍板「全民共享」，將1,800億元保留一定額度後，用「發現金」方式作為全民共享的方案。對此，英系立委管碧玲、羅致政、王美惠、蔡易餘等人都表態支持，並表示，立法院一定會配合審議，在經濟衝擊下，讓民眾早日拿到經濟紅利。

炒房殺手鐧！　《平均地權條例》修法最快9日三讀通過

炒房殺手鐧！　《平均地權條例》修法最快9日三讀通過

吳怡農：女性當兵是既定事實

吳怡農：女性當兵是既定事實

吳怡農：台灣是民主國家　政黨不跟中共協商

吳怡農：台灣是民主國家　政黨不跟中共協商

台南正副議長選舉涉賄　民進黨中評會：勿枉勿縱

台南正副議長選舉涉賄　民進黨中評會：勿枉勿縱

關鍵字：

民進黨2022九合一大選

讀者迴響

熱門新聞

1800億現金要來了！　一張表秒懂發券、給錢大不同

即／丟丟妹神隱爆婚變　丈夫出面駁斥

丟丟妹消失直播驚傳婚變！神隱半年鬧分居

快訊／蘇貞昌定調「發現金」　1800億扣除開支還稅於民

跨年好心借2女行充　「轉頭不見了」她急哭

長榮航勤虧損仍發年終！他批員工別再無理取鬧

丟丟妹突爆切割「不再叫丟丟妹」！開新粉絲團默認婚變

1800億現金怎麼給？央行拆解兩招因應　「直達車」更有效率

2月嬰猝死恐怖毒窟！8童發展遲緩媽懷孕照吸

桃園槍殺畫面曝光　大哥中6槍慘死

AKIRA師弟腦出血身亡享年33歲

女跨年夜跟男友吵架　2天後成為浮屍

寶貝女兒婚變　丟爸心疼「只說了8字」

綁肉羹塑膠繩賣300元　4人買了！網曝暗黑內幕

新變種XBB.1.5入侵上海！　民眾崩潰：看不到未來了

更多

最夯影音

更多
扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻

扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻
蔡依林甜牽韋禮安《如果可以》　緊貼共舞不敢靠近...她：我很可怕嗎？

蔡依林甜牽韋禮安《如果可以》　緊貼共舞不敢靠近...她：我很可怕嗎？

搞笑孕媽咪大跳肚皮舞　居家簡易變裝可愛扭動

搞笑孕媽咪大跳肚皮舞　居家簡易變裝可愛扭動

五月天粉絲「被另一半拋棄去看蔡依林」　阿信：我有2張票！慘遭團員圍剿XD

五月天粉絲「被另一半拋棄去看蔡依林」　阿信：我有2張票！慘遭團員圍剿XD

國中生坐公車睡翻被載到總站　醒來剩自己1人...急call爸救援

國中生坐公車睡翻被載到總站　醒來剩自己1人...急call爸救援

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面