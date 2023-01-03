民進黨開鍘！掛別黨選議員　選議長違紀「罪行重大」一個不留

▲民進黨中評會主委賴瑞隆。（資料照／賴瑞隆國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨中評會主委賴瑞隆3日受訪說明，九合一選舉全台共有超過70人違紀參選縣市議員、鄉鎮市民代表及里長，中評會決議開除其中掛他黨參選的10多人，另也決議開除此次正副議長選舉中，未依黨團決議投票且事證明確的南投縣議員廖梓佑、雲林縣議員曾博鴻、屏東縣議員吳亮慶等3人，這也代表他們未來5年內不得代表民進黨參選。

民進黨中評會今天下午歷時近2個小時討論，處理台北市第三選區立委補選、2022原住民族直轄市議員及區長選舉，里長、鄉鎮市民代表及縣市議員違紀參選案，以及去年12月縣市議會議長及副議長選舉違紀案。

針對備受矚目的直轄市與縣市議會正副議長違紀參選案，賴瑞隆會後受訪說明， 全台灣總共有9個案子，其中南投縣議員廖梓佑未遵守黨團決議投給自己、雲林縣議員曾博鴻宣布退黨後投給國民黨、屏東縣議員吳亮慶投給無黨籍又被認定為無效票，由於事證明確，罪行重大，中評會決議開除黨籍，另外仍有6案各自有不同狀況，例如議長票蓋錯投給兩個人、策略性投給他黨者，將進一步調查實際狀況。

在縣市議員、鄉鎮市民代表、里長違紀參選部分，賴瑞隆表示，這部分全台有超過70案，非常的多，有些案件需要進一步調查，中評會先處理掛國民黨、台灣民眾黨、正神明黨的違紀參選案，只要掛其他黨籍參選，一律開除黨籍，估計全台有約10多人遭開除黨籍；至於以無黨籍參選方面，將由中評委管碧玲、林宜瑾進行調查。

賴瑞隆強調，在九合一大選後，台南市、高雄市的正副議長都順利過關，這部分希望盡量嚴謹，不要造成內部之間的問題，加上民進黨現在面臨的挑戰仍然非常艱困，對於有當事人對於初選過程表達不同意見，認為被開除將影響聲譽，每一個因素都必須很慎重，希望過程都能獲得大家的理解與信服，若另有委屈的，中評會都希望把原委了解更清楚。

另對於此次有4名黨員違紀參選原住民族直轄市議員及區長，賴瑞隆說，由於原住民是民進黨發展比較辛苦的區，而且沒有經過初選，還是希望給他們一定警惕，分別予以停權1年。

此外，針對黨員蕭赫麟違紀參選台北市第三選區立委，賴瑞隆表示，中評會一致共識，決議開除蕭男黨籍。