原本嫌爆韓國泡麵　他驚覺1點贏了！網更推本體：台灣沒能打的

▲原PO煮了一包韓國泡麵，整個改觀了。（示意圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

現在泡麵口味多元，不再只是方便或省錢的代名詞，畢竟台灣除了各種經典品牌，不少人也很愛日、韓、東南亞泡麵。就有網友表示，以前他很不認同韓國的泡麵，覺得怎麼做都只有辛辣味，最近心血來潮煮了一包卻改觀了，直呼大贏台灣又鹹又油的調味，不禁問卦「韓國泡麵是不是真的好吃？」引發熱議。

這位網友在PTT的Gossiping板表示，以前他覺得韓國泡麵怎麼煮，弄出來都只有辛辣味，還因此批「那什麼垃圾？」可是最近心血來潮煮了一包，「哇X！是真的還不錯，根本屌虐台灣不思進取、死鹹死油的泡麵」，便問其他人，「其實韓國泡麵是不是真的很不錯？」

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貼文一出，就有人也附議大讚，「我也喜歡吃韓國泡麵，加個蛋、牛肉或是豬肉片、貢丸、小白菜，就很好吃了，再加點起士更讚」、「做乾的，加起司片，啊嘶！」還有一票超愛韓國泡麵1點，「麵體無敵，台灣能打的一個都沒有」、「韓國泡麵麵體才是重點」、「麵體真的棒，湯頭味道夠，很適合加菜加料」、「麵超屌。」

不過，也有網友表示，「很好吃，但是會膩，不耐吃」、「全世界是不是只有台灣有非脫水肉的調理包？沒有調理包根本不同檔次」、「麵體好吃，但是口味千篇一律。」許多網友則認為很麻煩，因為韓國泡麵要好吃，最好得用煮的，「韓國泡麵是用來煮的，不是泡麵」、「韓國泡麵要自己備料，很麻煩」、「缺點就是不能用泡的」、「要用煮的能算泡麵嗎？」