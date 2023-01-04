等了364天！煮婦煮夫終於等到全年最低價　1／5開搶好鍋好刀神隊友

▲德國雙人在雙11之後與momo購物網再度聯手，於1/5推出一日限定的超級品牌日，「290週年小紅鍋」IH不沾鍋，超吸睛的紅色時尚外觀，使用起來又不沾食物，最推薦給料理新手。（圖／品牌提供，以下同）

消費中心／台北報導

很多人因為疫情感受到身體健康不能只靠僥倖，健康自煮已經成為顯學，料理技能大開，煮出興趣，把所有平常在外面喜歡吃的菜色一道道學起來，在家端出一桌豐盛料理，同時也學會怎麼挑選一只好鍋，讓做菜功力大增，上次雙11就有不少煮婦煮夫瘋搶鍋，發現平常看了好久的鑄鐵鍋價格下殺，又有限定優惠組合，一開賣趕緊手刀下訂帶回家，尤其是「德國雙人」的戰況最激烈，「這次又沒搶到，到底是誰」、「是不是家裡時鐘壞了？時間才走一分鐘就只看到掛缺畫面」、「看別人開箱好羨慕，我要搬去網速快一點的房子裡」，有一些網友買了一兩件，驚覺好用順手，再回頭看已經沒有優惠而怨嘆沒有多買，而現在特賣又來了，一年一度的超級品牌日在1/5準時開搶，這次真的要把握機會！

雖然不少餐廳受到疫情影響暫別舞台，但會煮飯做菜的人也變多了，網路社團常見大家互相切磋、交換食譜心得的討論串之外，也熱烈分享什麼鍋具最好用，尤其是看到重磅消息，德國雙人在雙11之後與momo購物網再度聯手，推出一年只會有一次的超級品牌日，將在1/5這天釋出各款鍋具以及限定組合的超值特惠價，燃起網友心中的小宇宙，上次錯過的鍋子，這次一定要搶到手！其中必搶廚房夢幻逸品、多功能的「琺瑯鑄鐵鍋」，是愛下廚人士心目中的料理神器，就算是偶爾做菜，也都夢想擁有。

▲德國雙人在雙11之後與momo購物網再度聯手，受到熱烈矚目的法國STAUB 日暮粉鑄鐵鍋雙鍋組。

深受歡迎的法國STAUB琺瑯鑄鐵鍋，一鍋可以煮飯、炒菜、燉菜、蒸魚、火鍋，無論哪種料理，樣樣都行，並且最大程度保有食材的水分跟美味，吃過鑄鐵鍋料理的人都感受到差異，因此成為鍋具界的人氣夯品，每次一有特惠價格出來，立刻被掃貨下架。而能夠料理出有如五星大廚的星級美味，除了是內外層琺瑯、優良鑄鐵材質，均勻傳熱鎖住鮮美，另一大秘密就藏在鍋蓋特殊設計，獨特迴力釘點讓水蒸氣滴入食材內，鍋內水氣與香氣不停循環，封存住美味，不管是快速灼燒或慢燉煨煮，一鍋在手就讓廚藝大大加分。

這次特賣話題最熱的法國STAUB 日暮粉鑄鐵鍋雙鍋組（經典圓鍋24cm+飯鍋16cm），不僅祭出組合限定價9,999元，還是2023年新品，也是STAUB粉嫩系色調裡很受矚目的顏色款式，很多網友在日本有看過這組，但不敢相信台灣價格竟然比日本來得優惠，看到後為之驚豔，推出的又是最實用的24公分圓鍋和16公分飯鍋，24公分經典鍋款適合煎煮燉煨，16公分飯鍋除了煮飯，也適合燉煮小份量的湯品料理，一入門就是經典選擇，最多人推薦不能錯過的款式，1/5當天將是最熱門的組合，開賣當天有加碼贈送市價3800元的馬卡龍碗六入組，建議要搶購的人，一定要撐到1/4半夜，等晚上12點一到就搶起來。

一樣讓人為之瘋狂的還有德國雙人顏值超高的蝦粉色Now S七件式刀座組，來自於291年製刀工藝的Now S系列，多達八道工序、獨家冰鍛工藝的銀色刀面，具備鋒利與韌性，刀身較寬，肉品、魚類、蔬果都好好切，針對切、片、削、滾不同刀法，新人老手都適用之外，手柄重量輕又有特殊防滑設計，久握不累，就有網友說「覺得很好切，備料輕鬆」、「很好使用，切菜切肉都可以很順」。

這次推出一應俱全的六件組，從剪刀到剁刀，各種廚藝環節省時輕巧，不費吹灰之力，恰好與今年日暮粉同色系，再次成為市場粉嫩新主流，時尚煮婦的新推薦，搭配萬用磨刀棒，讓刀子歷久彌新，好刀永流傳。原價10,888元，超品日活動價5,999元，再贈送STAUB馬卡龍6色陶瓷碗12cm（市價3,800元）。

▲ZWILLING 德國雙人 蝦粉色Now S七件式刀座組。

另外，紅遍網紅藝人，買過都大推的Now「290週年小紅鍋」IH不沾鍋，也是許多人的必搶重點。對於剛進入廚房的料理新手來說，使用起來最友善，煎煮炒炸都好搞定，只要中小火就能駕馭所有食材，鍋子不容易焦黑，鍋身輕巧不重，煮菜效率好，又能做到少油的健康訴求，事後清潔工作也很方便，只要使用正確方式，就能夠延長使用壽命。小紅鍋適用於包括瓦斯爐、電磁爐在內等多種爐具，在外租屋的人也能輕鬆開伙。

▲▼Now「290週年小紅鍋」IH不沾鍋，超吸睛的紅色時尚外觀，使用起來又不沾食物，最推薦給料理新手。

除了實用度很高，小紅鍋是德國雙人以290週年精湛工藝代表作推出，與石榴和西柚同色系的撞色設計，時尚美型吸引人被推坑，入手的主婦都滿意說「就愛這熱情如火的小紅鍋，一上桌瞬間抓住所有人的視覺」、「小紅鍋讓廚房亮起來~炒翻天~~」、「紅色鍋底炒出的任何菜色視覺美翻了」、「第一眼就被她紅色的外觀吸引力，市面上很少有整組都紅色的不沾鍋，蓋子、鍋鏟整體一套，在廚房煮菜時心情都變好了」，這次超級品牌日推出附玻璃蓋、小矽膠鏟，又送Ballarini 不鏽鋼鍋（市價4,580元），28cm深平底鍋組合不到3,000元，30cm深炒鍋組合現省3,200元，網友已經要開搶一波了。

食材新鮮，煮出來的料理更美味，但要如何保鮮延長最佳賞味期限，考驗婆媽們的鎖鮮功力，一般常見作法是裹上保鮮膜或塑膠袋分裝，再放入冰箱，但不同食材的存放方式不一樣，用錯方法可能導致食物變質、口感不佳、營養流失等問題。想要吃得新鮮、安心又有營養，可以試試料理人口碑推薦真空儲存的「FRESH & SAVE智能真空保鮮盒」，無論是肉類海鮮、蔬菜水果或乾貨雜糧，只要放進專用保鮮袋或保鮮盒，利用真空抽氣棒，就能延緩食物氧化速度，再拿出來時依舊鮮味可口。現在超級品牌日再推7+15件式組合，原價7,570元，活動價3,999元，很值得列入搶購清單。

▲▼FRESH & SAVE智能真空保鮮盒利用真空概念保存、延長食材鮮度，讓許多料理人一用就愛上。

▲FRESH & SAVE智能真空保鮮盒不管是廚藝大師還是新手小白都覺得如虎添翼，是廚房小神器。

▲超級品牌日很超級的推薦就是德國雙人ENFINIGY鈦銀系列四樣小家電，分別是即熱調溫飲水機、破壁調理機、不鏽鋼雙層防燙快煮壺與烤麵包機。

非常受到現代人歡迎的即熱調溫飲水機，擁有一鍵完成喝水大小事，五檔定製水溫，七檔可選水溫，隨心所欲喝好水，同時3秒出水，9秒沸騰，喝熱水有效率又節能，不會千滾水，原價10,800元，活動價8,888元，還有好禮三選一。

這次智能家電的特賣重頭戲為ZWILLING ENFINIGY鈦銀系列破壁調理機，採用高轉速電機原理，對食材進行高速切割粉碎，可以瞬間擊破蔬果細胞壁，將細胞中維生素、礦物質、植化素，蛋白質及水分充分釋放，口感更細膩，更利於人體吸收。其中最關鍵的刀頭，是由德國雙人專利不鏽鋼刀片設計，刀片經6道匠心打磨，獨特鈍化工藝，多角度處理，不僅穩定快速切割，全方位粉碎食材，在搭配鋸齒型4葉刀片，每分鐘高達24000轉，達到細膩的攪拌效果。

不管是要做網紅飲品或各種餡料，破壁調理機具有5檔定製模式、加上12檔可選檔位，果汁、冰沙、醬料、清潔等多功能模式，食品級Tritan攪拌杯（嬰兒奶瓶級材料，無BPA安全健康），相較玻璃更輕巧安全，不易因食材撞擊破裂，更具有獨家Smart Corner滑翔式內循環擾流杯底，有助於杯內食材更均勻快速研磨，增強攪拌效果，再加上安全鎖扣攪拌杯蓋設計，蓋好才運作，更安心啟動。

想製作美味，只需一鍵旋鈕，直覺簡單方便好操作，操作過程中一旦檢測到1000W過載過熱，機器將自動開啟保護馬達模式，安全設計延長使用壽命。此外，使用時還可搭配FRESH & SAVE真空抽氣棒，在攪拌前先抽真空，讓食材在真空狀態下進行破壁攪拌，延緩氧化，鎖住食材原色，氣泡少、不易變質、不易分層。原價18,000元，超級品牌日活動價12,888元，再送不鏽鋼湯鍋24cm。

兼具美觀與實用電熱水壺，全不鏽鋼設計，雙層防燙、智慧房乾燒，喝水聰明又安心，原價5,500元，活動價3,999元，烤麵包機具有加寬雙槽、解凍烘烤再加熱全面多功能設計，具備7檔烘烤，彈指間輕鬆完成麵包加熱，早餐從容好心情，原價6,800元，活動價4,999元，還有贈送廚房新手三件組（市價2,480元）

今年過年比較早，才剛迎接2023年到來，緊接著就要過農曆春節，好好的在親朋好友面前做幾道澎拜年菜，讓大家刮目相看，這時就要有好鍋好刀神隊友來助攻，趁著一年一度的德國雙人 x momo超級品牌日，不曾有的驚喜加碼，累積消費滿額超級優惠回饋，分別是：STAUB（鑄鐵鍋類商品），滿4,000元送STAUB隔熱帽2入組、Ballarini 不沾鍋，買鍋滿2,000元送STAUB矽膠鏟，雙人旗下商品（含家電），滿5,000元登記送德國雙人筷子6入組，滿8,000元登記送餐刀4件組，滿12000元登記送德國雙人德製Professional S兩件式刀具組，以及滿10000元可以登記抽德國雙人來回機票（一名2張），過年的除舊佈新還有機會坐飛機，超極有感的超級品牌日真的不要錯過。