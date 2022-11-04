絕美鍋具驚爆全年最低親民價　網友手刀搶雙11必敗熱銷組

▲百年品牌「德國雙人」雙11上架首波限定品，Lily雕花琺瑯鑄鐵和食鍋24cm立刻秒殺。（圖／品牌提供，以下同）

消費中心／台北報導

從年初忍到現在，終於等到雙11可以讓荷包大解放，把錢錢換成想要的形狀！既然是全年最佳入手時機，搶購什麼東西最划算是很多人想知道的事，從網友分享來看，除了可以鎖定高單價3C、家電，廚房用品也被視為必買的熱推好物，疫情過後，更多人想要在家裡料理追求心安，尤其是夢幻逸品鍋具廚具搭配折扣真的省很大，像是百年品牌「德國雙人」每年雙11在網路上被搶翻天，今年也不例外，首波限定品一上架立刻賣光，11/1的淺燉鍋與11/3的Lily和食鍋創下了1分鐘1000組完銷盛況，接下來還會有熱銷組釋出，再錯過的話，就要等明年了。

年度最強雙11購物節來了，儘管現在活動還只是暖身階段，品牌、店家已經開始狂打各項促銷優惠，其中不乏有驚爆價、超值組合推出，讓網購族看了嗨喊：「還不買爆！」但在準備手刀購物之前，建議先做功課看好要買的東西，才不會手忙腳亂浪費太多時間，另外也可以參考別人的血拼攻略，避免自己的清單不小心漏勾，想到要入手時卻已經過了優惠時段。

例如居家餐廚在雙11通常有超殺價格，精打細算的婆媽、小廚娘、煮婦煮夫就會趁這時候搶鍋掃貨，經常有網友開箱分享的「德國雙人」，不管是人氣小紅鍋、美型鑄鐵鍋及實用廚房器具，推坑文圈了一票粉絲後，都在等著活動搶便宜，品牌也不負眾望，今年在momo購物網祭出豐富的限定優惠，要讓大家買好買滿。第一波率先推出「Staub淺燉鍋28cm贈陶缽烤盤4+1件組」、「Lily鑄鐵和食鍋24cm贈矽膠分菜匙」兩大特惠，不少人中午乾脆就不吃了，先搶再說，11/1、11/3開賣這兩天就湧現搶購熱潮，購買過程中，買到的消費者歡欣鼓舞，紛紛到網路上報喜訊，沒有買到的網友則紛紛寫下留言，互相惋惜跟鼓勵的文字此起彼落：「真的秒殺」、「我也落空」、「賣完了T_T」、「太誇張了，有人買到了嗎」、「比搶mo幣還卡，不能禮讓一下嗎，我一年就一次」、「有人買到到嗎？才2分鐘，四大皆空」、「限量1組，真的很難搶」、「眨個眼睛就沒了，下次搶購前要來點眼藥水」。

▲Staub淺燉鍋28cm贈陶缽烤盤4+1件組，雙11買氣旺。

來不及快手用雙11價搶先購入也別難過，因為德國雙人給了滿滿誠意，還有第二波機會可以把握，而且樣樣都是人氣爆款，通通都想帶回家，主打4大熱品更是口袋清單必敗推薦，首推實用與造型兼具的夢幻Staub鑄鐵鍋，可以燉烤煎煮煨滷蒸一鍋多用之外，搭配原味釘點特殊設計，鎖住食物的香氣、水分與營養，輕鬆滿足各種美味需求，深得許多料理人的心，眾多消費者在網路上都是大推：「用過後就回不去！」不只功能性強，美型外觀也迎合現代人對美學的要求，一亮相引發討論熱潮的松露白鑽石鑄鐵鍋，22cm鍋深容量大，適用多種爐具，敞開式大鍋口搭配內層黑色琺琅讓食物聚焦，最特別的是採用了過去沒有的款式與顏色，以及獨有的鑽石造型鍋蓋頭，每一個細節匠心打造，設計美到無極限，令人眼睛為之一亮，飯菜煮好後端上桌，直接成為餐桌上最亮麗的一道風景，很多消費者在網路上已經按下追蹤鈕跟放入購物車，就擔心搶購的時刻晚人一步。

▲精美鑽石鍋蓋頭搭配鑽石鍋型的美型設計，推薦鍋迷一定要收藏。

想要典雅點綴餐桌，當然不能漏掉經典圓形鍋款，不僅擁有多色可選，獨特色澤琺琅釉彩樸實耐看，長期使用過程中更是不怕磨損，每個尺寸、顏色，全部都是經典必備的款式，不用費心就能創意料理擺盤，是鑄鐵鍋愛好者的入門首選，也是米其林餐廳廚師愛用鍋款。雙11限定的圓形琺瑯鑄鐵鍋22cm，黑色一定要擁有，不買會後悔，也很推受到鍋迷喜愛收藏的活力羅勒綠，以及長年受歡迎，色澤沉穩喜氣的波爾多紅，由於現在一鍋全年最低只賣3,999元，換算現省近7,000元，出現這麼價格真的很佛心，值得一次把3色全部打包，這次不下手的話，以後很難再看到這麼極為親民的價格。

▲配色典雅的圓形琺瑯鑄鐵鍋22cm，適合作為鑄鐵鍋愛好者的入門首選。

實用鑄鐵鍋是煮婦們的最愛，餐桌上的繽紛餐盤瓷器也受到喜歡做菜的消費者歡迎，Staub今年推出的馬卡龍6色陶瓷碗件組，一上市就受到不少品牌愛好者關注，這一套總共有六個顏色，在餐桌上可以做到專色專用，有識別度，碗型本身也可以堆疊擺放，除了節省收納空間，單純擺設也能營造餐桌色彩多元的輕鬆心情，與今年不少淺色系的鑄鐵鍋配搭很有呼應，像是亞麻色、晨露綠以及松露白，一套餐具可以搭配多款鑄鐵鍋顏色使用，清新浪漫還是優雅柔情都能駕馭，一套6個顏色不用擔心湊不齊全，在雙11推出1980元，節省了幾乎一半的價格，每一個單品的價格確實甜蜜幸福，是很多消費者準備下手的夢幻餐具套組。

▲活潑多彩的圓形陶碗12cm，為家中餐桌增添熱情有食慾的用餐氣氛。

「真空棒收納不佔空間，真的非常方便」、「密封袋用過清洗乾淨又能重複使用」，智能真空保鮮自上市後一直搶手暢銷，主要原因是透過真空抽氣棒搭配專用容器，一鍵抽真空，就能為肉類、海鮮、蔬果等食材延長賞味期限，保持色澤、水分與新鮮口感，在不同儲存環境下，保鮮袋最長高達30天、保鮮盒7天，還可用手機APP智能管理，隨時查看有效保鮮時間，不用再擔心變質過期、冰箱雜亂或交叉亂串味，被網友認為是現代主婦的廚房神隊友。「FRESH & SAVE智能真空保鮮7+6件式組合」今年雙11有驚喜價，只要3,999元就能入手真空機抽氣棒、保鮮盒、密封袋，整組直接帶走。

▲智能真空保鮮人氣組合，很多人大讚實用便利。

德國雙人用實力與顏值圈粉的廚具不少，就連刀具也可以令人升火，來自於291年製刀工藝的Now S系列，多達八道工序、獨家冰鍛工藝的銀色刀面，具備鋒利與韌性，刀身較寬，肉品、魚類、蔬果都好好切，針對切、片、削、滾不同刀法，新人老手都適用，而且手柄重量輕又有特殊防滑設計，久握不累，就有網友說「覺得很好切，備料輕鬆」、「很好使用，切菜切肉都可以很順」。不過最令人驚豔的是，繽紛色彩顛覆以往刀具冰冷的印象，萊姆綠清新、莓果藍活力、石榴紅熱情，為廚房增添個性，頓時變得生氣盎然，趁著雙11，「Now S日式主廚刀三德刀18cm+雙面抗菌砧板36cmx20cm」一次購齊，換心情優雅用刀，順手又開心。

▲Now S日式主廚刀三德刀18cm，三款時尚顏色讓切菜變得優雅起來。

雙11活動才剛開始，大家已經蓄勢待發，準備大買特買，替家中廚房來個大換新，銷售最亮眼的「Now 290週年小紅鍋 IH不沾鍋深平底鍋28cm買鍋送Ballarini 班樂尼湯鍋三選一已經成為轟動的熱門商品、「Staub 小五金2件75折，4件6折，滿1800元載送矽膠把手或醬料刷2選1」都讓德國雙人鍋具廚具搶購未搶先轟動、口碑爆棚，這次雙11特賣當然不能放過，只是限定組合不好搶，不妨先將商品提前加入購物車，或是設定「開賣通知我」，在第一時間就能收到通知準時開搶，用最殺價格入手。今年momo購物網也升級回饋力道，除了搶紅包、賺mo幣，下單再疊加信用卡與11/11當天揪團組隊，全站最高可賺23.5%超狂回饋，買得開心、也省得開心，而更多詳細資訊可至momo購物網與momo德國雙人旗艦店參考。