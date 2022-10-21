週年慶爆人潮！排隊搶看坤達下廚「德國雙人」祭出超狂優惠　廚具換新趁現在

▲週年慶一開店，居家生活樓層隨即湧入一票粉絲，搶買德國雙人優惠組合。（圖／品牌提供，以下同）

消費中心／台北報導

「魔法小卡登場的時候到了」、「等一年了，週年慶準備買爆」、「抱歉了錢錢，但我真的需要這個酷東西」，隨著百貨週年慶檔期時間表陸續公開，血拼族看得熱血沸騰，直呼不趁現在大買特買更待何時，搶先購物逛起來。而因疫情籠罩居家自煮的人數仍持續提升，許多民眾把握機會趁週年慶優惠期間將廚具汰舊換新，週年慶一開店即直衝居家生活樓層，因為今年是國際頂級廚具品牌德國雙人291週年，除了祭出超狂優惠以及滿額好禮，特別邀請代言人坤達出席百貨一日店長活動，造成居家樓層人潮爆滿，德國雙人週年慶才剛剛起跑即衝出佳績，不少人抓緊這波入手絕美廚具的機會，嗨說「超優惠的買起來」、「心動了！買！」、「我有買真空組合保存食物很方便，週年慶買送媽媽」。

擁有一套廚房必備的夢幻逸品是許多煮婦煮夫的心中嚮往，做菜又兼具生活品味，下廚變成一種享受，心情都愉悅了起來。說到廚具品味象徵的代表，德國雙人自1731年創立以來，結合傳統工藝、創新設計以及對品質的堅持，無論是鍋具、刀具或餐具，都能感受到百年經典工藝傳奇所展現的優雅美感，不只外在美型吸睛，使用過一次之後更是令人愛不釋手，從此成為烹飪愛好者揮灑廚藝靈感的心頭好。

德國雙人每每有特惠活動或新品上市，就有粉絲在社群平台熱情分享消息，最近週年慶開跑，釋出豐富的優惠組合及滿額好禮，又引起一波騷動，除了單筆消費滿6,000元送隨身餐具組、滿15,000元送8件式西餐具禮盒，Staub鑄鐵鍋正品滿4,000元再送隔熱帽2件組，還有百貨滿額禮，很多人準備搶買觀望好久的破壁調理機、鑄鐵鍋，尤其這次週年慶特定的4大超值組合被公認是一定要下手的目標。

▲智能小家電Enfinigy破壁調理機，現在買最划算。

像是推薦必買的智能小家電Enfinigy破壁調理機，擁有強勁動力搭配雙人專利鋸齒型4葉不鏽鋼刀片，全方位粉碎食材，攪拌也更細膩，有別於一般果汁機、蔬果機；操作模式上，具有5種定製模式和12種自選檔位，想要做果汁、奶昔等網紅飲品，或是製作醬料、餡料和冰淇淋、肉泥、切碎蔬果食材、研磨辣椒等，只需簡單一按，在家就能滿足各種料理需求。現在只要花一台的錢，還能再多一件，「Enfinigy破壁調理機＋真空蓋（破壁機配件）＋Twin Classic II燉鍋」，特價12,888元。

▲智能真空保鮮人氣組合實用便利，很多人用過就回不去了。

去年一上市就大賣，口碑好到要排隊等補貨的智能真空保鮮人氣組合，以專用保鮮袋或保鮮盒等多種容器搭配真空抽氣棒，利用「真空儲存」概念來抑制細菌增殖、降低氧化速度及延緩食材水分蒸發，延長5倍保鮮時間，當食材從冰箱再拿出來，還是像剛買回來一樣，水分飽滿、不變色，口感新鮮美味依舊，讓許多人用了為之驚艷。尤其現代人忙到沒空天天上市場，透過真空密封保存食材營養及風味，除了延長賞味期限，可以放心一次大採購多天份量的肉類、海鮮和蔬果，還能有效的收納儲放，冰箱不再雜亂串味。趁週年慶把一整組帶回家，「Fresh&Save智能真空保鮮7件式組合再送13件真空保鮮袋」特價3,999元，實用便利又划算。

▲氣質療癒的亞麻色鑄鐵和食鍋新品上市。

要搞定中西料理，不用花費太多心力，鑄鐵鍋一鍋在手就能辦到，即使是料理新手，也能和廚房老手一樣，挑戰老饕級的廚藝。Staub鑄鐵鍋是不少人大推的烹飪神器，均勻傳熱、獨特汲水釘點設計等特性，可以鎖住食材鮮美與香氣，燉、烤、煎、煮、煨、滷、蒸都不是問題，展現出眾的色香味之外，鍋具的時尚色彩與高顏值造型讓人「通通都想要！」週年慶更有美翻的典雅配色新品上市，氣質療癒的亞麻色鑄鐵和食鍋20cm，透過不同光線及視角，帶有甜甜的奶茶色，還是少數搭配復古銅鍋蓋頭的系列，特價5,888元；另一款晨露綠鑄鐵飯鍋20cm，靈感來自於清新的草本植物，為餐桌增添一份自然純粹，搭配Staub矽膠飯杓的限量組合特價6,688元，很值得收藏。



由於各種優惠套裝數量有限，售完為止，再加上各大百貨週年慶檔期不一，不想錯過的話，建議可至德國雙人百貨專櫃門市詢問，或隨時留意德國雙人粉專獲得第一手消息。此外，德國雙人291週年，特別邀請到集才華顏值於一身、健康有活力的全能暖系男神藝人坤達擔任年度代言人，他也化身為「天菜大廚」，在一日店長活動現場向粉絲介紹健康蔬果飲私房食譜，正式展開天菜大廚的潛力新星培訓課程。

▲坤達示範如何用烤麵包機搭配烤架加熱大型麵包。

坤達一共示範了「低溫舒肥鮭魚普羅旺斯蔬菜」、「麵包盅南瓜松露濃湯」、「綠拿鐵」三道，一拿起萬用的日式廚刀就展現熟練的細緻刀工，不管是切黃綠櫛瓜、洋蔥與鮭魚，德國雙人廚藝大使Eason要求每一片必須切0.5公分，全都達標，也分享最愛用的小法寶「德國雙人去異味皂」，去除切完洋蔥的雙手異味；接著用staub鑄鐵鍋拌炒所有食材，他則是笑說，鑄鐵鍋除了炒菜好用，還能順便拿它當啞鈴練舉重。

另外，坤達也見識到德國雙人破壁調理機的厲害，短短幾秒鐘就能把食材打得非常細膩，例如只要把切塊煮熟的南瓜注入熱水，利用破壁機快速運轉打成濃湯，最後再灑上松露，自己平常很愛喝、在家也常煮的湯品，立刻端上桌；富含礦物質與維生素的綜合蔬果汁，同樣用破壁調理機就能簡單完成，而且食材的營養更能被人體吸收。他表示，「平日在家會跟老婆一起下廚，他負責備料，也會做煎雞腿排、歐姆蛋等私房料理，以前覺得做菜很困難，用了德國雙人之後發現，好用的廚具不需要很厲害的烹飪技術也能做出好料理，重點是省時又有效率，做菜這件事變輕鬆了。」

▲把握最後兩場一日店長活動，看坤達帥氣大秀廚藝。

想要與坤達近距離接觸，親自品嚐他做的美味大餐嗎？把握10/22台北新光三越A8、11/12台北忠孝SOGO兩場一日店長活動，除了可以看到坤達帥氣下廚，同時學幾道料理，即日起至11/12至全台雙人專櫃，購買Enfinigy系列小家電Fresh&Save真空保鮮7件組、Now S刀座組等指定產品參加抽獎，幸運粉絲還有機會與他合照，一起共度美好的午後時光！