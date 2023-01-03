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疑外來幫派滲透遭阻　殺「黑人」立威！桃園毒品地盤恐大洗牌

獨／疑外來幫派滲透遭阻殺「黑人」立威　桃園毒品地盤恐大洗牌

▲桃園昨日發生當街槍擊案，「黑人家族」角頭郭信一遭殺身亡，桃園恐掀起腥風血雨。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

桃園市昨日驚傳街頭槍擊案，「黑人家族」55歲角頭郭信一在自家門口遭狙殺喪命，目前槍手仍在逃亡中，知情人士表示，郭信一在桃園建立毒品帝國，近年看似退居幕後，實則仍是幫派的精神領袖，而近年北部有幫派多次想入侵桃園，都遭到「黑人家族」阻擋，該幫派疑似因此懷恨在心，才決定狙殺「黑人」立威，桃園毒品地盤恐大洗牌，更可能掀起腥風血雨。

據了解，郭信一自組「黑人家族」橫行桃園一帶，曾涉嫌觀音殺警案，擁有大批軍火的他，在北台灣也有「黑道軍火庫」之稱，而他自己不吸毒，卻靠著毒品交易發家致富，此外也涉足賭場和地下錢莊事業，近年看似退居幕後，實則仍是「黑人家族」的精神領袖。

知情人士表示，而近年北部某幫派眼紅桃園毒品每年數億元的毒品大餅，多次想插手都遭「黑人家族」阻撓，而該幫派以心狠手辣聞名，一有糾紛就開槍處理，該幫派看「黑人家族」不順眼已久，如今忍無可忍，決定狙殺郭信一立威。

「看誰利益最大，這案子就是誰幹的。」知情人士提到，槍手手段殘忍、行徑囂張，明顯是要致人於死且報復意外濃厚，郭信一一死，「黑人家族」一時間群龍無首，外來幫派便能藉此機會介入，桃園毒品地盤恐大洗牌，更可能掀起腥風血雨，警方也預料到恐有報復行動，現也提早部署防範避免再起風波。

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