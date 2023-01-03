高齡懷女寶！婆婆感動泛淚　親媽失望喊「不會吧」...她氣到出血

▲人妻不滿媽媽重男輕女。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

重男輕女的觀念在現代漸漸式微，然而仍有部分家庭較傳統。一名女網友抱怨，自己是38歲的高齡產婦，最近終於成功懷上女嬰，產檢結果也都一切正常，夫妻倆相當開心，她也不忘跟媽媽分享喜訊，不料對方一聽到寶寶性別，竟失望地說「不會吧，真的是女生喔！？」甚至不停哀聲嘆氣，讓她超傻眼。

原PO在網路論壇Dcard發文，「在剛懷上的時候，我跟我媽說我滿希望是女生的，然後我媽當時反應還滿大說『不要想這些男生女生，寶寶健康才是最重要，其他不要想。』事後我也滿認同我媽所說的， 覺得還是健康最重要， 我就沒在想性別的事。前幾天寶寶的性別和唐氏報告出來了，報告一切正常，性別是女寶寶。」

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人妻提到，「當晚我馬上打電話給我媽，想告訴她這個好消息，誰知道我媽的反應是180度的大轉變，『啊？真的嗎？不會吧，真的是女生喔！？唉』然後就是一直唉聲嘆氣，說真的是女生喔？不會吧什麼的。她說希望我生個男孩，因為她覺得男孩強壯一點，可以多一個男人保護我，還說那是為我著想，因為我很弱什麼的。」

女網友無奈地說，自己被媽媽氣到出血，「當晚我先生也有打電話跟她媽媽分享這消息，我婆婆婆是超感動，眼睛泛淚的感覺。對比自己的媽媽，我真的覺得很丟臉。因為我已經38歲了，算是高齡產婦，老天爺要給我男生女生，真的都不重要，健康才是根本，我媽說因為我很弱，男寶寶可以保護我，我不懂她為什麼不自己生個哥哥或弟弟給我來得乾脆，根本就是藉口。」

▲原PO無奈發文。（圖／翻攝自Dcard）

貼文曝光後，網友紛紛留言「媽媽應該是怕妳高齡第一胎又是女兒，怕妳在婆家有壓力」、「每個懷孕的人都是獨一無二的，胎兒也是獨一無二的，每次孕期狀況都會不一樣。母體跟胎兒健康快樂平安才是重點」、「寶寶健康不就是最好的事情了嗎！女兒更可能貼心啊」、「長輩大多比較傳統，但等寶寶生出來媽媽一定還是很開心」。

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