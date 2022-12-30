　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／南韓「全國目擊」發亮不明飛行物　韓國防部回應了

▲▼ 快訊／南韓「全國目擊」發亮不明飛行物　韓國防部回應了。（圖／翻攝推特@emo_atlan）

▲南韓全國各地30日都目擊不明飛行物。（圖／翻攝推特@emo_atlan）

記者鄒鎮宇／綜合報導

南韓30日晚間6時許，全國各地的民眾都在空中看到不明飛行物，並紛紛拍照上傳，引起熱烈討論。對此，韓國國防部表示，此為國防科學研究所的實驗，該飛行物的身分為「固體推進式航天運載火箭」，且試飛證實成功。

綜合韓媒報導，許多韓國民眾30日晚間6時10分許，在空中目擊不明飛行物，且該飛行物的尾端噴出大量的的紅色、白色等煙霧，紛紛拿起手機拍攝並上傳，引起網友討論。

有台灣網友也將韓國朋友拍攝的照片PO至PTT討論，許多網友看完紛紛留言，「今際之國的宣傳手法」、「第一張有夠像電腦繪圖XDDD」、「看起來好假喔」、「千萬別抬頭」、「有人湊到7顆龍珠了」、「金小胖的秘密武器嗎？」「會不會有人用無人機惡作劇」、「比較像是天氣現象吧」、「感覺就只是煙火」。

韓媒報導，事發後收到大批民眾打電話通報，首爾48起、大邱7起、仁川5起、大田3起、蔚山5起、京畿118起、江原99起、忠北25起、忠南26起、全北1起、全南6例，全國共接收412起通報。

對此，韓國國防部表示，此為「固體推進式航天運載火箭試飛」的秘密項目，試飛前就採取與發射航線相關的空域、海域安全措施，但因涉及軍事安全問題，未能及時向國民提前報告，「目的是加強與太空安全和經濟時代相適應的自主天基監視和偵查領域的國防能力」。

據悉，韓國國防科學研究所（ADD）今年3月30日就已進行首次試射，該項測試目的為以國產技術研製固體燃料推進式太空運載火箭的性能，預計未來幾年內會取得研究成果。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►東森購物揪好友送小華陀毛孩行動營養複方

ET快訊
藥劑師遭撞飛慘死！肇事小開「抖腳聊天」超冷血　警初判結果曝
診所發錯簡訊　 8千名病患收「你得癌症」簡訊崩潰暴哭
五月天阿信當眾「爆瑪莎昔日戀情」　他當場傻眼
187當選人被提「當選無效」！　檢方硬起來了
妻罹癌逝世「附身陌生人」給最後叮嚀！婦產名醫聽1細節：我信了
「星座x血型」最強運勢組合出爐！　48組排行榜一次看
20多歲帥男「不敢愛愛」！　醫一問原因反讚：根本王者
快訊／南韓「全國目擊」發亮不明飛行物　韓國防部回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

台灣外交部感謝拜登簽署「撥款法案」：友台條文質量均前所未有

快訊／南韓「全國目擊」發亮不明飛行物　韓國防部回應了

美國爭議網紅Andrew Tate「涉性侵、人口販運」　羅馬尼亞被捕

「軟爛韓男」超凶殘！怒殺小黃司機盜刷信用卡　自曝殺害嬤級前女友

淺藍、白色還是粉紅？　這指甲油照片「到底啥顏色」各派網友吵翻

入境「不須篩檢」！泰國喜迎30萬中國旅客　提振旅遊業

困廁所4天！她絕望呼喊沒人理　「超愛買」竟成救命關鍵

產婦剛生完小孩！狼醫溜進病房「狂吸她雙乳」　崩潰報警

快訊／普丁邀習近平明年春天訪莫斯科　進行國是訪問

南韓調漲明年第1季電費！平均每家戶電費漲9.5%　漲幅創新高

白家綺哽咽回應小甜甜憂鬱症　「仍信宋逸民？」：真相會大白

Hani「沒高潮過」大嘆：都在演戲　嗆男友「只顧自己爽」怒DIY

輕壓滑鼠攤平成一片皮革　比手機薄！放口袋也不凸

高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！

辰亦儒直播帶貨激動殺價！　聯手廠商…網虧：演技巔峰

JYP朴軫永唱到一半「女兒衝出來」！　他幸福抱抱安撫：把拔再唱一首

調皮男模仿變臉踢鐵板 被本人抓包遭激情處罰

紙杯+瓶蓋DIY迷你足球員　利用橡皮筋彈性挑戰射門

泰僧侶早晨誦經遭幼犬騷擾！　太皮被限制行動...鑽出繼續鬧

《單身2》新男嘉賓一來就牽到女神　她秒暈：我越界也沒關係？

台灣外交部感謝拜登簽署「撥款法案」：友台條文質量均前所未有

快訊／南韓「全國目擊」發亮不明飛行物　韓國防部回應了

美國爭議網紅Andrew Tate「涉性侵、人口販運」　羅馬尼亞被捕

「軟爛韓男」超凶殘！怒殺小黃司機盜刷信用卡　自曝殺害嬤級前女友

淺藍、白色還是粉紅？　這指甲油照片「到底啥顏色」各派網友吵翻

入境「不須篩檢」！泰國喜迎30萬中國旅客　提振旅遊業

困廁所4天！她絕望呼喊沒人理　「超愛買」竟成救命關鍵

產婦剛生完小孩！狼醫溜進病房「狂吸她雙乳」　崩潰報警

快訊／普丁邀習近平明年春天訪莫斯科　進行國是訪問

南韓調漲明年第1季電費！平均每家戶電費漲9.5%　漲幅創新高

台灣外交部感謝拜登簽署「撥款法案」：友台條文質量均前所未有

炎亞綸住飯店遇靈異事件！　還原「毛骨悚然」過程：不寒而慄

NBA多隊為他擺爛！法國怪物直呼很奇怪　想隔扣誇讚他的巨星

藥劑師遭撞飛慘死！肇事小開「抖腳聊天」超冷血　警初判結果曝

新北建案標榜「捷運宅」！卻離最近捷運逾1km　一票人點出極限距離

和唐西奇12歲燃愛火！歐洲金童正妹女友愛穿「77」衣隔空應援　

玖壹壹登台北跨年壓軸！　預告演出內容...將合作運動國手

Honda「NT1100旅行重機」折合新台幣40萬有找！添新色明年3月開賣

推動兒童友善醫療服務　林口長庚醫院榮獲北區醫療網卓越獎

元旦3天連假　桃園正常提供垃圾收運服務

25歲女恐懼求醫滿口牙結石 比牙齒還大顆...網友全嚇歪

國際熱門新聞

59歲富豪睡遍AV女優終收山！婚後才知嫩妻真實身分

慎入！電玩《戰慄時空2》裡竟有「真人屍體」

妹子開起重機爆紅　工廠炸掉活活燒死

產婦剛生完小孩！狼醫溜進病房「狂吸她雙乳」

診所發錯簡訊　8千病患收「罹癌通知」爆哭

2023「星座x血型」最強運勢出爐！48組排行榜一次看

快訊／全國目擊不明飛行物　韓國防部回應了

美景「海洋女神」驚豔全球　攝影師奪獎曝真相

巴西球王比利逝世　享壽82歲

店員顧客打群架影片曝　驚現「神力女超人」嗨翻全場

丈夫出軌啪上岳母　她心碎離婚

即／南韓高速公路隧道大火　至少5死37傷

比基尼妹在繼父面前「抖胸晃臀」15秒被罵爆

「龐克教母」薇薇安魏斯伍德辭世　享壽81歲

更多熱門

相關新聞

「軟爛韓男」殺嬤級前女友　殺小黃司機盜刷

「軟爛韓男」殺嬤級前女友　殺小黃司機盜刷

南韓京畿道坡州市一名男子本月20日酒醉後與60歲計程車司機發生擦撞，他將對方誘導至住處調解和解金，豈料過程中兩人無法達成共識，於是他在盛怒之下持鈍器將對方殺害，並將屍體藏在住處衣櫥內，還盜刷對方信用卡。整起案件東窗事發後，他又向警方自首，表示4個月前曾殺害50多歲前女友。

台股2022跌逾22%不是最慘！　全年表現贏越南、韓國

台股2022跌逾22%不是最慘！　全年表現贏越南、韓國

南韓調漲明年第1季電費　電價漲幅創新高

南韓調漲明年第1季電費　電價漲幅創新高

南韓「出手管控感冒藥」：限制藥局販售量

南韓「出手管控感冒藥」：限制藥局販售量

隧道「塑膠隔音牆」易燃釀禍　流星雨般墜落

隧道「塑膠隔音牆」易燃釀禍　流星雨般墜落

關鍵字：

南韓韓國

讀者迴響

熱門新聞

即／長瀨昆妮「連結」連千毅影片瘋傳　他們回應了

「賽德克張孝全」遭痛毆亡！惡徒遭起訴

妻子點香碰到氧氣罩...病床丈夫上半身燃燒死亡

59歲富豪睡遍AV女優終收山！婚後才知嫩妻真實身分

網紅胖虎拍電影床戲「遭同劇男星伸指入侵」！

櫃台員工變富豪！　最狂「繼承者」砸2.1億買礁溪地

Toyz單挑館長「快攻打臉」成功！吃重拳倒下

小甜甜爆婚變「早有徵兆」！

獨／花50元中大樂透4.85億！　今年最大獎已領走

LINE貼圖「31款新年快樂」必用！全免費下載

百萬YTR愛情長跑9年「求婚成功」！

華視主播出車禍「臉毀了」還腦出血！

慎入！電玩《戰慄時空2》裡竟有「真人屍體」

林襄爆熱戀顏佑庭！　

正版「農婦」首亮相！吳怡農偕同妻子掃街　甜喊「選後補上錯過時光」

更多

最夯影音

更多
白家綺哽咽回應小甜甜憂鬱症　「仍信宋逸民？」：真相會大白

白家綺哽咽回應小甜甜憂鬱症　「仍信宋逸民？」：真相會大白
Hani「沒高潮過」大嘆：都在演戲　嗆男友「只顧自己爽」怒DIY

Hani「沒高潮過」大嘆：都在演戲　嗆男友「只顧自己爽」怒DIY

輕壓滑鼠攤平成一片皮革　比手機薄！放口袋也不凸

輕壓滑鼠攤平成一片皮革　比手機薄！放口袋也不凸

高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！

高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！

辰亦儒直播帶貨激動殺價！　聯手廠商…網虧：演技巔峰

辰亦儒直播帶貨激動殺價！　聯手廠商…網虧：演技巔峰

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面