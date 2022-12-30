快訊／南韓「全國目擊」發亮不明飛行物　韓國防部回應了

▲南韓全國各地30日都目擊不明飛行物。（圖／翻攝推特@emo_atlan）



記者鄒鎮宇／綜合報導

南韓30日晚間6時許，全國各地的民眾都在空中看到不明飛行物，並紛紛拍照上傳，引起熱烈討論。對此，韓國國防部表示，此為國防科學研究所的實驗，該飛行物的身分為「固體推進式航天運載火箭」，且試飛證實成功。

綜合韓媒報導，許多韓國民眾30日晚間6時10分許，在空中目擊不明飛行物，且該飛行物的尾端噴出大量的的紅色、白色等煙霧，紛紛拿起手機拍攝並上傳，引起網友討論。

有台灣網友也將韓國朋友拍攝的照片PO至PTT討論，許多網友看完紛紛留言，「今際之國的宣傳手法」、「第一張有夠像電腦繪圖XDDD」、「看起來好假喔」、「千萬別抬頭」、「有人湊到7顆龍珠了」、「金小胖的秘密武器嗎？」「會不會有人用無人機惡作劇」、「比較像是天氣現象吧」、「感覺就只是煙火」。

韓媒報導，事發後收到大批民眾打電話通報，首爾48起、大邱7起、仁川5起、大田3起、蔚山5起、京畿118起、江原99起、忠北25起、忠南26起、全北1起、全南6例，全國共接收412起通報。

對此，韓國國防部表示，此為「固體推進式航天運載火箭試飛」的秘密項目，試飛前就採取與發射航線相關的空域、海域安全措施，但因涉及軍事安全問題，未能及時向國民提前報告，「目的是加強與太空安全和經濟時代相適應的自主天基監視和偵查領域的國防能力」。

據悉，韓國國防科學研究所（ADD）今年3月30日就已進行首次試射，該項測試目的為以國產技術研製固體燃料推進式太空運載火箭的性能，預計未來幾年內會取得研究成果。