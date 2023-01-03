稅收超徵怎麼來？經濟成長率比預期高、上市櫃公司獲利成長超過7成

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

去年超徵4500億稅金，總統蔡英文日前召開國安會議決定其中的1800億在預留必要開支後，可與全民共享。至於稅收超徵主要的原因為何？財政部指出，110年度預估經濟成長率5.08%編列，但實際經濟成長率達6.53%；另外，上市櫃公司110年度的獲利成長達72.17%。

針對全國賦稅收入實徵數大於預算數，財政部說明，首先，在營利事業所得稅部分，編列111年度營利事業所得稅稅收時，是以110年度預估經濟成長率5.08%編列，但實際經濟成長率達6.53%。另外，上市櫃公司110年度的獲利成長達72.17%。

其次，在綜合所得稅部分，由於實際經濟成長較預估數高，導致薪資及盈餘分配所得扣繳稅款，較預期增加；另外，房地合一課徵所得稅也較預期增加。在營業稅部分，進口礦產品、化學品、電子零組件等稅額增加，以及適用外銷零稅率之營業人申請退稅增加之交互影響。

另外，為了讓稅收估測更貼近實際，財政部也參考最新的經濟情勢與及稅收估測，及相關稅目申報繳稅情形等因素，112年度中央政府總預算編列稅課收入較111年度預算數成長14.2%。

總統蔡英文3日表示，去年全國稅收預估將超過預算數4500億。其中，扣除應分配給地方政府的稅收700億元，中央政府可以運用的有3800億，規劃從三個面向來規劃執行。

蔡英文說，第一，用1000億，額外撥補勞保和健保基金財務缺口，同時增加電價補貼。第二，用1000億，啟動第一波「加強韌性經濟方案」的七項措施。

第三，剩下1800億部分，除預留一筆錢因應不時之需外，將保留一定額度用發現金的方式，來作為全民共享的方案。