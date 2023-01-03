打傷砰砰阿峰捐120萬助大學球隊　宣昶有和解脫身讚：非常好的頭香

記者黃哲民／台北報導

聯電榮譽副董宣明智的兒子、宣捷生技公司負責人宣昶有，2021年找兼職算命的藝人「砰砰阿峰」吳勇峰問事但不滿結果，涉與高姓男子砸神像打傷阿峰妻子，事後高男另找吳姓男子噴辣椒水伏擊阿峰成傷，宣昶有3人被起訴傷害等罪嫌，北院審理時雙方多次調解都破局，今開庭經法官折衝終於和解，阿峰夫妻接受宣昶有和高男捐助大學球隊共120萬元的和解方案，當庭撤告，宣昶有庭外受訪豎起大拇指說：「我想這是非常好的頭香！」

▲藝人「砰砰阿峰」夫妻告宣昶有等人涉犯傷害等罪嫌，經北院庭長調解以120萬元和解 。（圖／記者黃哲民攝）

今天開庭時，承審的刑事庭法官徵得雙方同意，當場移付調解，由經驗豐富的民事庭庭長林鈺琅主持，林鈺琅向以熱心與細心著稱，經手調解成功率很高，他促成雙方破冰，宣昶有允諾從今年起每年捐款世新大學男籃、女籃球隊各5萬元，連捐10年到2032年，高男每年捐款台北市大女排隊2萬元，同樣連捐10年，期間若跳票，餘款一次到期，阿峰夫妻同意不追究宣昶有3人本案刑責，3人可望獲判公訴不受理結案。

▲藝人「砰砰阿峰」夫妻(前)與宣昶有(後)今由北院庭長促成和解，先後離開法院 。（圖／記者黃哲民攝）

「砰砰阿峰」吳勇峰在前述3支大學球隊任教，他和妻子今開完庭受訪強調，本案發生後，對方3人都沒來道歉，僅一直找中間人來談和解，他們夫妻的要求很簡單，對方必須有認錯的誠意才可以談，即使提告後也從沒向對方索賠，因為宣昶有是名人，「我們跟他要多要少都不對，所以乾脆都不要」。

阿峰說，今天對方既然願意認錯，他們夫妻就願意和解，也不拿對方任何一分錢，但對方應該付出一點代價，前述3支大學球隊有不少學生來自清寒家庭，所以讓對方捐錢給球隊幫助學生，對方也願意，「我覺得這樣子就可以了」。

宣昶有受訪一臉輕鬆說今天跟「砰砰阿峰」以120萬元和解，也是(北院)2023年度第1號和解，「所以我們搶了一個頭香！希望大家跟兔年一樣，每個有爭執的案件，都像我們一樣和解，謝謝！我想這是非常好的頭香！」他強調主持和解的法官非常英明，「我們已經全力配合，沒有問題」。

▲宣昶有庭外受訪豎起大拇指，認為能跟「砰砰阿峰」夫妻和解，是今年「非常好的頭香」 。（圖／記者黃哲民攝）

至於是否維持自己先前提議舉辦梁皇寶懺法會表示誠意，宣昶有說不包含在和解方案中，但他基本上每個月都會做梁皇寶懺，「有時候跪7天有時候跪3天」，所以梁皇寶懺他自己做就好，反正「我們也幫他多懺點悔、多跪一點就行了」。

本案源於宣昶有（46歲）2021年2月23日深夜11點多，和高男到阿峰家裡的神壇問自己的陽壽，阿峰拗不過，請示神明說出的結果，當場激怒宣昶有嫌太少，宣昶有涉與高男動手砸神像等物，並打傷阿峰妻子頭部與背部。

事後高男於同年3月16日晚間6點多，另找1名吳姓男子和1名羅姓少男埋伏阿峰住處外，見阿峰出現，立刻上前追打並噴辣椒水，造成阿峰左眼發炎、右肩挫傷，警方獲報循線查獲宣昶有3人送辦，羅姓少年則被移送少年法庭審理，宣昶有3人被起訴均不認罪，但一再表明願意和解，至於當初神明告知的宣昶有陽壽數字，阿峰今出庭仍婉拒透露。