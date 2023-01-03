被爆「接政府2700萬標案」　百萬YTR親上火線回應！

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被爆「接政府2700萬標案」　志祺七七親上火線回應！

▲被爆「接政府2000萬標案」　百萬YTR回應。（圖／翻攝自YouTube／志祺七七 X 圖文不符）

▲志祺七七直言，在公司整體收益中，政府標案佔比非常低。（圖／翻攝自YouTube／志祺七七 X 圖文不符）

記者周亭瑋／綜合報導

擁有120萬粉絲的YouTuber志祺七七，日前遭爆拿了2700萬的政府標案；對此，他親上火線解答，強調對於公司接政府標案一事，他是很驕傲的，也認為有更多厲害的廠商參與競爭，這樣政府投入的預算，才會有更好的成果。

針對網上爆料，志祺七七昨回應指出，公司7年多來，的確接了2000多萬的政府標案，接標案的公司叫「簡訊設計」，而志祺七七是旗下的一個品牌，「業務是幫客戶設計網站、動畫及推出自有產品等，其中動畫跟網站還得過國際紅點大獎，總之這些專案當中，有些就是政府的標案。」

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他透露，如今公司團隊規模有50人左右，若包括固定合作的自由工作者、廠商、講師等，甚至會更多，「單就這7年2千多萬，平均1年3、400萬的營業額，是絕對養不起我們公司的，況且在整體的收益中，標案是非常非常低的。」

志祺七七強調，對於公司有在接政府標案一事，他是很驕傲的，「大家可能不熟悉標案，如果你客戶真的夠多，標案未必是一個好選擇。政府標案本身有很多的行政程序要跑，提案的文件非常龐雜，而且科層組織很多，那些長官、關係人意見更多，所以全部計算下來，投入的時間、心力，它的CP值通常都...不能說是非常好；另外，政府在找人做標案時，都會要求提供完整的智慧財產權，這對我們做設計來說，也負擔了更大的成本。」

▲被爆「接政府2000萬標案」　百萬YTR回應。（圖／翻攝自YouTube／志祺七七 X 圖文不符）

▲他認為，有良性的競爭，才能讓政府投入的預算，獲得更好的成果。（圖／翻攝自YouTube／志祺七七 X 圖文不符）

不過他話鋒一轉，解釋之所以會想持續接觸標案，是因為政府掌握很多資源，且大部分都與人民的生活息息相關，「我們希望這些預算投下去，是真的可以得到好的成果，比如說安全建設、好看好懂的文宣或是好用的網站。」

志祺七七進一步提到，大家覺得標案會有爭議，所以不敢接標案，而政府也只找關係好的人來投標，如果變成這樣有點拉攏樁腳的性質，最後做出來的東西可想而知，「為了避免這樣的結果，不管是中央或地方，都會需要有認真的廠商去參與標案。當然我對於我們公司作品的品質是很有信心的，也希望有更多厲害的廠商，願意多投入時間來參與競爭，這樣政府投入的預算，才會變成好的成果。」

最後，他也直言，標案最重要的還是做出好的東西，而防弊的部分，需要更多人來一起監督，「所以歡迎大家多多監督政府標案，看看他們投入的金額跟最後的產出，是不是有一一對應到。」

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