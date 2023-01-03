陸港通關「疫情也通關？」　專家：「病毒株差不多」不需太擔心

▲香港即將與大陸通關。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

陸港通關在即，許多港人擔憂香港疫情可能引此升溫。對此，港大醫學院公共衛生學院教授潘烈文表示，香港本地每日也有約2萬人感染，只要病毒株與本地及海外流行的差不多，本地風險不大，不需要太擔心。

潘烈文在電視節目上提到，大陸民眾在農曆新年期間會回鄉或增加人員在不同城市的流動，有機會散播病毒，他比較擔心大陸疫情，極大可能在農曆新年期間才達高峰。

潘烈文指出，兩地即將通關，有機會有更多感染個案流入本港，但香港本地每日也有約2萬人感染，只要病毒株與本地及海外流行的差不多，本地風險不大，市民不需要太擔心。

潘烈文說，著眼點是要採取更好措施控制本地疫情及傳播，隨著開始與病毒共存，需要有限度放寬控制，以及習以為常地正常生活。

潘烈文強調，大陸近日開始對外公開有關變異株的數據，未觀察到有異樣，大陸流行的BF.7及BA.5.2病毒，香港及海外也有個案，「但外界未能掌握大陸的個案比率、實際感染數字及加強劑疫苗的接種率等。」

另外，香港為了避免人畜傳染，至今仍禁止倉鼠進口。對此，潘烈文認為，倉鼠感染的病毒會否產生變異，再傳播至人類時會否加強毒性或增加傳染性，科學未有完全數據，建議如果要進口倉鼠，可以進行檢測及篩選，確保未帶病毒株，安全系數會較高。