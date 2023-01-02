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大陸 大陸焦點 特派現場

香港政務司長：陸港最早1月8日實施第一階段通關

▲▼香港疫情。（圖／路透社）

▲香港即將與大陸恢復通關。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港政務司司長陳國基1月1日表示，香港特區政府正努力爭取，最早在本月8日實施與內地（中國大陸）第一階段的通關，除了現時已經開放的口岸外，部分已關閉多時的口岸將會恢復運作。

陳國基在臉書上提到，2023年要落實「四通」目標，分別為「復常通關」「人才聯通」「通力合作」以及「政通人和」。

陳國基指出，新冠疫情已經歷時3年，本屆政府上任以來致力推動香港在復常之路穩步前行，致力不走「回頭路」，隨著疫苗接種率、整體社會對病毒的免疫能力，以至醫療系統防治能力均達致高水平，香港得以逐步放寬社交距離、入境防疫等措施的管控。

▲▼香港疫情,葵涌邨,逸葵樓。（圖／路透社）

陳國基說，特首李家超日前訪問北京後，為香港市民帶來一份新年禮物，那就是恢復和內地通關，「相信大家關心的，是通關的時間和安排，行政長官指派由我帶領15個政策局共同參與的『通關事務協調組』正分秒必爭地擬訂穩妥方案以達致逐步、有序、全面通關。」

陳國基進一步指出，他們同時與中央、粵深政府相關單位密切聯繫，「我們努力爭取最早在1月8日實施首階段通關，除了現時已經開放的口岸外，部分已關閉多時的口岸將會恢復運作。」

陳國基解釋，通關初期，會為往返內地和香港的旅客預設合適的人數安排，並逐步增加往返內地和香港的海陸空交通班次等，以符合實質需要，「視乎首階段通關的運作情況，我們將進一步擴展通關規模，最終達致全面通關。」

陳國基也強調，為了減低疫情交叉感染的風險，建議香港市民到內地和內地旅客到香港，都必須事先接受核酸測試，確保陰性才可過關，「我再次感謝中央和粵深政府的大力支持，讓香港和內地的通關得以實現。」

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