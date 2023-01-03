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恐怖拖屍13km「女體全裸難辨認」　20歲女遭酒駕撞死爆眾怒

▲▼ 。（圖／翻攝自推特）

▲安佳麗騎車返家，卻遭酒駕的肇事車輛撞上，遺體被卡在車底拖行。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

印度首都德里1日發生死亡車禍，20歲女騎士安佳麗（Anjali Singh）參加完派對返家途中，遭一輛轎車撞倒捲入車底拖行超過1小時，距離約13公里，且被發現時幾乎全裸、難以辨認，引爆眾怒。當時轎車上的5名男子均已落網，有人坦承飲酒，且知道撞到人，但案發後選擇駕車逃逸。

綜合NDTV、印度斯坦時報報導，安佳麗在跨年夜參加朋友的生日派對，到1時凌晨騎車返家，但卻被一輛汽車撞上。依據當地牛奶店老闆的說法，凌晨3時左右，肇事車輛正好經過店門口，發現有人被卡在車底，趕緊報警，還騎機車尾隨，期間攔下警車告知情況，但警方追上車輛進行談話後，隨即放行。

到了清晨4時左右，另一組警察發現路上一具受害女性遺體，位置距離車禍現場約13公里，然而遺體狀態卻是近乎全裸、難以辨認。

警方事後展開追捕，最後抓到當時車上的5名年輕男子，有人坦承飲酒，且肇事當下就知道撞到人，宣稱沒有注意到安佳麗已被捲入車底拖行。但肇事車輛駕駛稱，開車時感覺到「有東西卡住」，但其他人不予理會；另一人則說，當車開一半掉頭時，突然發現車下有一隻手，車一停，安佳麗的遺體掉落。最終一行人全部逃離現場。

另據3日最新曝光的監視器畫面，安佳麗生前騎車時，其實機車上還坐著女性朋友尼迪（Nidhi），但卻在發生事故後逃走，已知此人並未受傷。

安佳麗初步驗屍報告預計於3日公布，5名被告遭控過失殺人、魯莽駕駛及共謀等罪，警方將依據驗屍結果追加其他告訴。另外，死者家屬宣稱安佳麗遭到性侵，但相關說法遭警方否認。

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