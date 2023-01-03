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丟丟妹斷聯2個月　夫心酸跨年獨撐直播...盼別再透過律師對話　

▲丟丟妹另開粉絲團。（圖／翻攝自樓頂揪樓下粉絲團）

▲丟丟妹接下來可能回娘家再戰。（翻攝自臉書樓頂揪樓下）

記者唐詠絮／台北報導

丟丟妹傳出婚變，與丈夫王心正目前正處於分居狀態，神隱至今快2個月，王心正感慨，看著別人跨年一家團圓，他卻是孤零零的一個人，尤其再過幾天就是生日了，今年沒有老婆大人跟兒子在身邊，感到特別的心酸寂寞，希望丟妹一起坐下來談，而不是用「斷聯」的方式，找來律師對話，稍晚他也將發表聲明。

丟丟妹於2019年3月宣布懷孕，之後暫停一切直播事業專心養胎，據悉當時丟爸(福哥)氣炸了，認為寶貝女兒還小，還不急著結婚生子，丟妹直到生下小孩後帶回到彰化老家，才重新修補父女關係，去年大年初四丟妹一家人回到彰化過年，丟妹叔父住處遭楊、李2匪蒙面持槍行搶洗劫近40萬元，所幸沒有傷及無辜。

▲丟丟妹接下來可能回娘家再戰。（翻攝臉書福哥嚴選）

▲丟丟妹接下來可能回娘家再戰。（翻攝臉書福哥嚴選）

這2年來，丟妹在平台叫賣的功力，率性又海派的說話風格，在網路上累積高人氣，曾經單月創造超過2億的營收；事實上，丟丟妹2022年3月出席A-Lin活動時，曾談及夫妻感情狀況，坦言婚姻難免會有一些負能量，也會有關於生活、小孩教育的爭執，但感情還不錯。

最近2個月來，熱愛工作的她卻未現身直播，甚至過去的直播都被刪除，夫妻感情生變傳聞不脛而走。丟妹去年10月底曾回到娘家，在爸爸的福哥海鮮直播叫賣鱷魚頭，吸引不少網友觀看，王心正說，當時丟妹完全看不出來有要出走跡象，直到11月6日無預警帶著兒子離開，完全斷聯，他才驚覺事情真的「不單純」。

再過幾天就是王心正生日，他日前也在直播上說，這些沒有丟妹在身邊的日子，尤其跨年夜看到別人全家團圓，更是感到莫名的孤單，他也對丟妹喊話，夫妻間有什麼事就坐下來談，希望不要再透過律師對話，讓彼此成為最熟悉的陌生人。

▲▼丟丟妹傳婚變。（圖／翻攝自丟丟妹臉書）

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