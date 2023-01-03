高雄露營區爆偷拍！她跨年夜洗澡驚見「手機伸入」　至少4女受害

▲高雄某露營區驚傳女遊客洗澡，竟有人趁機以手機偷拍。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄寶來某露營區跨年夜驚傳偷拍！有遊客報案稱，深夜在淋浴間內盥洗時，發現隔板下方竟有手機伸入側拍，嚇得她立即報案處理，隨後也有其他露友陸續反應也遇到這個狀況，受害者眾多。警方接獲報案後，立即派員前往處理，初步了解有4女受害，但由於該露營區無監視錄影設備，後續調閱周邊沿線監視器查緝中。

根據受害者所述，她在盥洗時突然發現隔板下方有手機伸入側拍，呼救的同時也報警求助，而在等待警方前來的過程，有其他露友反應，她的女兒去洗澡的時候，也有看到這個鏡頭。

▲受害者指出，在淋浴間盥洗時，突然發現隔板下方有手機伸入側拍。（圖／記者賴文萱翻攝）

後來陸續還有其他露友也說，同樣在隔板縫有看到奇怪的物體，但是當下都沒有意識到那個東西是「鏡頭」。綜合相關露友們所描述看到鏡頭的時間，偷拍的時段分別在下午2-4點、晚間7-8點，和深夜10-12點，已有不少人遭偷拍。

▲警方接獲報案後立即派員前往處理，初步了解含報案人共有4女受害。（圖／記者賴文萱翻攝）

對此，寶來所副所長陳世光表示，警方接獲報案後立即派員前往處理，初步了解含報案人共有4女受害。但由於該露營區內並無監視錄影設備，警方到場後，初步根據報案人所述的側錄手機特徵，陪同於現場逐一查訪同日露營的民眾，但並未發現該特徵手機。後續積極查訪，並調閱周邊沿線監視器，偵辦查緝中。