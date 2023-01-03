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美韓核武演習協商各說各話？拜登喊「No」回絕　起因自記者一句誤會

▲▼拜登2日結束度假行程返回白宮，他走下海軍陸戰隊一號後接受現場記者提問。（圖／達志影像／美聯社）

▲拜登2日結束度假行程返回白宮，他走下海軍陸戰隊一號後接受現場記者提問。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）核武與導彈威脅日益升溫，導致地區情勢緊張。對此，南韓總統尹錫悅接受《朝鮮日報》專訪時表示，南韓正與美方商議就核武演習進行商議。之後美國總統拜登接受提問時，竟向出入記者團表示核武演習「並非事實」（No），顯示美、韓元首態度不同調；不過，兩國政府發言人即時解釋誤會。

根據《韓聯社》，拜登結束在美屬維京群島的休假後，於當地時間2日返回華府，當他步出直升機、走進白宮時，現場一名《路透社》的記者問道，「現在美國正在與南韓進行核武共同演習的相關討論嗎？」，對此拜登旋即以「不是」（No）針對該提問表達否定，並且未再做出過多的說明。

韓媒《朝鮮日報》昨（2）日曾刊出一篇尹錫悅接受的專訪，表示美國現今以「核保護傘」、「擴張遏制」等方式協助南韓因應來自北韓的威脅，由美方視狀況決定如何提供協防，但尹錫悅表示「現在這已不足以讓我國人民接受」，他透露為了更有效擴張遏制能力，南韓正與美方就核武戰力共同計畫（Joint Planning）、共同演習（Joint Exercise）等概念之方案進行討論。

尹錫悅表示，「雖然核武所有權屬於美方，但相關計畫與情報共享、演習與相關訓練也必須一起進行。」

▲▼南韓總統尹錫悅接受《路透社》專訪。（圖／路透）

▲尹錫悅表示，南韓正與美方針對核戰力共同計畫、共同演習概念方案進行討論。（圖／路透）

針對拜登以「不是」（No）一口回絕，南韓總統辦公室透過發言人金恩慧以書面簡報形式進行答覆，她重申韓美兩國為了共同應對來自北韓的核武威脅，正就美國所持有核武戰力資產之運用上，進行情報共享、共同計畫、共同實行等相關方案進行討論。

金恩慧表示，拜登之所以一口否定《路透社》記者的提問，原因在於該名記者再問題中提到「核武戰力共同演習」（Joint nuclear exercise），然而「核武共同戰力」為核武持有國才能提到的用語，而南韓目前並未持有核武，因此拜登自然下意識以「不是」（No）進行答覆，認為南韓無法套用核武戰爭演習。

對此，美國拜登政府高層人士於當地時間2日補充，美國與南韓為了致力於強化應對北韓核武威脅，目前正研擬推動進行模擬訓練等相關方案，包括兩國共同進行桌上兵推演習（table-top exercise, TTX），而這正與尹錫悅「美國將與南韓擴大共同計畫、情報共享、軍演」的說法互為一致。

美國白宮國家安全會議（NSC）發言人則回覆《韓聯社》的提問，「就如同總統拜登所說，我們（美國）並未與南韓討論共同核武演習，因為目前南韓並非核武持有國」，同時他也強調美國與南韓互為同盟關係，美國專注於願動用所有範圍的防禦力量，為南韓提供擴張遏制。

►美國「核保護傘」已經不夠　尹錫悅：南韓與美商議參與核武演習

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