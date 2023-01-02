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社會 社會焦點 保障人權

台中最優公車司機是他！一句話救了學生　暖收600字親筆信

▲▼ 。（圖／台中市政府提供）

▲統聯客運的康煉傑4度獲得金運獎，開車時常常把簡單的問候掛在嘴邊，還曾因此幫助過一名學生。（圖／台中市政府提供）

記者許權毅／台中報導

台中公車年運量達8000萬人次，總計有18家客運業者、1500名駕駛，每日發車多達8500班次。其中統聯客運的駕駛康煉傑4度獲得優良司機與金運獎，貼心的他總是把「早安、小心扶好」掛在嘴邊，正是這句關心，讓一名正處於低潮的學生感受到溫暖，立志要向康煉傑學習友善的態度，還親自寫了600多字親筆信給他。康煉傑說：「車上有很多乘客的生命，安全是在我們手上，把乘客當朋友，希望改變大家對公車司機的印象。」

近日台中公車事故接連發生，公車司機服務品質也遭部分民眾質疑。交通局長葉昭甫表示，近日部分業者發生重大事故及服務不當事件，交通局要求客運業者加強對駕駛員落實行車安全，交通安全與服務品質至關重要，絕大部份的駕駛都兢兢業業開車執勤，也是台中這座城市擔任疏運與行銷觀光的重要角色。

▲▼ 。（圖／台中市政府提供）

▲康煉傑認為，道路安全是駕駛要必備的條件。（圖／台中市政府提供）

4度獲得優質司機與金運獎的統聯駕駛康煉傑表示，道路安全是駕駛必備條件，他肩負著全車乘客安全的責任，每天也會遇到不同的乘客，見長者上車提醒「小心，扶好！」有時乘客刷完卡還會送水果表達感謝，讓他一路上心裡都暖暖的。

若有身心障礙乘客要搭車，花3分鐘協助輪椅固定位置，保障安全又能增加上車速度，車內乘客不會不耐或催促開車，還會說「沒關係，慢慢來」，也不覺得這是多出來的工作；見外縣市遊客不知到那站下車，他會雞婆詢問「你要到哪裡？」主動提供交通資訊，完成乘客愉快搭車、平安到達的目標。

▲▼ 。（圖／台中市政府提供）

▲多一句噓寒問暖，讓許多固定搭乘的乘客也成為康的朋友，還會拿水果給他。（圖／台中市政府提供）

擔任公車駕駛6年多，康煉傑印象深刻的是有名通勤學生寫信給他，學生因學業壓力心情沈重，某天搭乘到康煉傑的公車，被正能量滿滿的問候激勵，轉念調適心情，還寫信寄給康表示感謝，信中寫到「遇見您之後我就試著改變了，在未來職場上我也要當態度最好的那個人」、「您的出現，除了改變了我的態度，其實也算是救了我一命。過了那麼久我還是忘不掉那天您的問早道好。」

▲▼ 。（圖／台中市政府提供）

▲其中一名學生親自寫了600多字的感謝信，感謝康煉傑帶給他的正能量。（圖／台中市政府提供）

「努力沒有讓老爸漏氣！」康煉傑說，剛開始家人覺得當公車司機好嗎？但他認為薪資不輸上班、還能與乘客互動繼續堅持。康煉傑金運獎時邀請家人觀禮，看見爸爸臉上以他為傲的表情，見證行行出狀元，更希望改變別人對公車駕駛這個職業的印象，提升城市英雄的服務形象。

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